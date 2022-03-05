СБУ застрелила учасника гомельських переговорів із Росією – ЗМІ

Служба безпеки України (СБУ) нібито застрелила під час затримання учасника переговорної групи на першій гомельській зустрічі Дениса Кірєєва.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє "Обозреватель". За інформацією видання, Кірєєва підозрювали у державній зраді.

При цьому в Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів.

Зокрема, його ім'я не було у списку, оприлюдненому прес-службою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.

Інформацію про ліквідацію Кірєєва у своєму Telegram-каналі підтвердив народний депутат України Олександр Дубінський.

За його словами, Кірєєв є людиною братів Клюєвих (Андрій та Сергій Клюєви, екснардепи від Партії регіонів – Delo.ua ).

Дубинський зазначив, що у період з 2006 по 2008 роки Денис Кірєєв працював у "СКМ Фінанс", де обіймав посаду генерального директора.

"Наступним місцем роботи Кірєєва стала австрійська компанія GROUP SLAV AG Клюєвих, розташована у Відні. У той же час, у проміжку між 2006 та 2012 рр., Денис Кірєєв був членом Наглядової ради Укрексімбанку", — написав Дубинський.

В "Українській правді" зазначають, що СБУ мала докази державної зради Кірєєва, зокрема спецслужба має записи його телефонних переговорів.

За даними "5 каналу", ще в липні 2020-го в Україні було відкрито кримінальне провадження щодо можливої роботи банкіра на російські спецслужби.

ЗМІ повідомляли, що Кірєєв нібито кілька разів на рік їздив до РФ. Там він, мабуть, спілкувався з кураторами.