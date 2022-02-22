В СБУ зарегистрировано заявление о государственной измене банкира Дениса Киреева

Общественная организация "Неизвестный патриот" зарегистрировала в Службе безопасности Украины заявление о совершении преступления Денисом Киреевым – бывшим членом наблюдательного совета государственного Укрэксимбанка (2006-2012 годы) и экс-первым заместителем председателя правления Ощадбанка.

Об этом заявил глава ОО "Неизвестный патриот" Евгений Строкань в эфире 5 канала.

"Киреев является разоблаченным российским агентом. На самом деле его сотрудничество с Российской Федерацией было слито в сеть достаточно давно и продолжается с 2006 года. Мы в нашей общественной организации "Неизвестный патриот" таких персонажей отслеживаем и пытаемся сделать гласной их антиукраинскую деятельность для того, чтобы у них не было возможности продолжать деструктивные действия против нашей государственности", – подчеркнул активист.

Он отметил, что в последнее время появилась информация, что Киреев может быть назначен на должность заместителя главы Национального банка. Строкань подчеркнул, что назначать российского агента на столь важную должность категорически недопустимо.

Активист отметил, что еще в 2020 году была информация о том, что в отношении Киреева открыто уголовное производство, но пока доподлинно неизвестно, было ли это дело открыто, а потом "замялось", или даже не было открыто, несмотря на обращение в СБУ.

"Это недопустимо, и мы проводили наши акции для того, чтобы не только не допустить его на высокую должность, а также мы зарегистрировали заявление о совершении преступления в Службе безопасности Украины как раз в связи с его деятельностью. По моему мнению, ему светит статья 111 ( государственная измена – Delo.ua). Мы хотим, чтобы он нес ответственность за свою антиукраинскую деятельность", — подчеркнул Евгений Строкань.

Он добавил, что ОО "Неизвестный патриот" будет продолжать давление на власть, чтобы на этот раз дело было расследовано.