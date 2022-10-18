Стрельба на "Южмаше" в Днепре: ГБР завершило расследование в отношении солдата-срочника и выяснило мотив

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего Артема Рябчука, который в январе 2022 года расстрелял пятерых человек, а также ранил еще пятерых на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

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Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Как выяснило следствие, Рябчук несколько раз был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству . Такие действия преступника привели к тому, что у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

"За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, но получил приказ упорядочить документацию в часовом помещении. Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он воспринял за издевательство, после чего решил мстить за все предыдущие оскорбления", - рассказали в ГБР.

После этого Рябчук взял автомат и патроны и начал жестоко расстреливать всех, кого считал "своими обидчиками".

Преступник убил пятерых человек, в том числе одного гражданского, еще пять получили ранения разной степени тяжести.

Поняв, что натворил, преступник взял автомат, 200 патронов к нему и пытался скрыться. Впоследствии его задержали недалеко от Днепра, в Подгородном.

Учитывая собранные доказательства, Рябчука обвиняют в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в отсутствие отношений подчиненности, совершенное в отношении:

нескольких лиц, с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 406 УК Украины);

умышленном убийстве (п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

оконченном покушении на умышленное убийство двух и более лиц, лица в связи с исполнением им служебного долга, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст.115 УК Украины);

похищении военнослужащим оружия, боевых припасов, иного военного имущества, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 410 УК Украины);

дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины);

нарушении уставных правил часовой службы, повлекшее тяжкие последствия, для предотвращения которых назначена данная стража, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 2 ст. 418 УК Украины);

незаконном обращении с оружием, то есть ношении и хранении огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Отмечается, что, учитывая установленные факты в ходе расследования, ГБР зарегистрировало уголовное производство и по факту служебной халатности и бездействия должностных лиц Национальной гвардии Украины.

Сейчас в этом уголовном производстве продолжаются экспертизы, после их завершения ГБР даст правовую оценку всем, кто допустил трагедию, чтобы подобные случаи не повторились в будущем.

Напомним, в ночь на 27 января 20-летний солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук застрелил в помещении караульной службы "Южмаша" пять человек, включая женщину не из числа военных, а также ранили еще пять человек.

Злоумышленник скрылся, однако, как сообщила днепропетровская полиция, уже в 9:30, его задержали с автоматом в соседнем городе Подгородное на улице Крайней.

Тогда Президент Владимир Зеленский требовал от правоохранительных органов полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления, включая мотивы убийцы, а также "кадровые выводы".