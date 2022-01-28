Зеленский сменил руководителя Нацгвардии после расстрела солдат на "Южмаше"

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Об этом говорится в указе главы государства №35 от 27 января.

Предыдущим указом №34 он уволил с должности руководителя Нацгвардии Николая Балана, подавшего в отставку после расстрела накануне военнослужащим этого ведомства сослуживцев в Днепре.

Балан занимал должность более двух с половиной лет: с 7 мая 2019 года он исполнял обязанности командующего НГУ, а полноценным командующим был назначен 13 июня того же года.

Лебедь же занимал должность заместителя командующего Нацгвардии. В то же время в ведомстве есть стоящая выше должность первого заместителя командующего, которую занимает Владимир Кондратюк.

Напомним, что в ночь на 27 января 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук застрелил в помещении караульной службы Южного машиностроительного завода пять человек, включая сотрудницу предприятия на проходной, а также ранил еще пятерых человек.

Стрелку удалось сбежать с территории завода, однако уже утром он был задержан в соседнем городе Подгородное. В Государственном бюро расследований сообщили, что Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался им.

Мотивом для преступления названа реакция на попустительство руководства дедовщине, когда солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их делать за себя самую грязную работу.

ГБР взялось расследовать вероятное допущение служебной халатности руководством Нацгвардии, которое привело к массовому убийству. Самому Рябчуку ГБР оперативно сообщило о подозрении по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 115 (умышленное убийство), части 3 статьи 408 (дезертирство) и части 3 статьи 410 (присвоение военнослужащим оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса.