Командующий Нацгвардией Балан подал в отставку после стрельбы на "Южмаше"

Глава Национальной гвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как военнослужащий в Днепре устроил стрельбу по сослуживцам.

Об этом Николай Балан заявил во время брифинга.

Он считает, что ответственность за любые действия несет командир.

"С учетом того, что за любые действия, как и хорошие, так и плохие, несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности командующего Национальной гвардии", - заявил Балан.

Балан также отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором произошла трагедия. Это было сделано для того, чтобы они не могли влиять на расследование.

Напомним, что в ночь на 27 января 20-летний солдат срочной службы Нацгвардии Артем Рябчук застрелил в помещении караульной службы "Южмаша" пять человек, включая женщину не из числа военных, а также ранил еще пятерых человек.

Злоумышленник сбежал, однако, как сообщила днепропетровская полиция, уже в 9:30 он был задержан с автоматом в соседнем городе Подгородное на улице Крайней.

Также Государственное бюро расследований расследует вероятное допущение служебной халатности руководством Национальной гвардии, которое привело к убийству ее военнослужащим сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.