Підсумки мобілізації 2022: "ухилянтів" стало вдвічі менше

Вторгнення РФ та початок повномасштабної війни збільшили кількість мобілізованих українців. Протягом 2022 року найбільшу кількість справ про ухилення від призову було зареєстровано у березні.

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Аналітики и проаналізували дані судового реєстру, аби порівняти показники 2022 року з показниками 2015 року — періоду, коли були найбільш інтенсивні воєнні дії та вперше проводилась масштабна мобілізація в незалежній Україні.

Стаття 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією"

Протягом 2022 року найбільшу кількість справ про ухилення від призову було зареєстровано у березні — 282 провадження. Відтоді кількість справ коливалась, в середньому, на рівні 100 проваджень на місяць. У грудні кількість облікованих справ щодо ухилянтів впала майже у 10 разів за місяць — до 19 проваджень.

Загалом за весь 2022 рік було обліковано 1108 справ.

"Попри те, що у повномасштабну війну мобілізують більше людей, кількість "ухилянтів" удвічі менша, аніж була у попередню хвилю у 2015 році. Тоді було обліковано 2256 проваджень за відповідною статтею", - підкреслюють аналітики.

Більшість обвинувачених за цією статтею під час повномасштабного вторгнення отримують 2-3 роки за гратами з випробуванням строком в 1-2 роки. Наразі у реєстрі знайдено один вирок з фактичним позбавленням волі — у серпні ухилянта засудили на 3 роки.

Аналітики зазначають, що майже 30% від загальної кількості вироків за статтею 336 ККУ винесено у Закарпатській області.

Збільшення кількості військових, відповідно, не могло не вплинути на кількість військових злочинів. Одним із побічних результатів цього тренду наприкінці січня 2023 року стало підписання Президентом законопроєкту 8271, який передбачає посилення відповідальності військових.

Стаття 402 ККУ "Непокора"

За статтею 402 ККУ про непокору кількість справ, у порівнянні з 2015 роком, зросла у 6 разів. Загалом за 2022 рік було обліковано 1574 провадження за цією статтею. Пік непокори припав на травень-червень 2022 року, відтоді кількість справ зменшувалась.

В залежності від тяжкості скоєного, обвинуваченим присуджували покарання тримання у дисциплінарному батальйоні, гауптвахті, "умовні" терміни, відрахування з зарплатні на користь державі від 10% до 20% та штрафи від 34 тисяч до 153 тисяч гривень. Важливо, що апеляційні оскарження вироків по даній статті у реєстрі відсутні.

Стаття 407 ККУ "Самовільне залишення військової частини або місця служби"

За статтею 407 про "самоволки" за весь минулий рік зареєстровано 6183. Пік припав на листопад, коли облікували 26% таких справ. Для порівняння, у 2015 році було обліковано в 1,6 разів менше проваджень за цією статтею — загалом 3927 справ.

Стаття 408 ККУ "Дезертирство"

За статтею 408 ККУ про дезертирство за рік зареєстровано 3214 справ. Пік втікачів припадає на березень. У порівнянні з попередньою хвилею мобілізації у 2015 році кількість проваджень за статтею 408 зросла утричі.

Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок, 7 лютого, продовжила дію мобілізації та воєнного стану на 90 днів до 20 травня 2023 року.