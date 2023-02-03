Зеленський відповів на петицію проти посилення відповідальності для військових: "врахував думку Залужного"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що при прийнятті рішення про підписання закону про посилення відповідальності для військових, зокрема за непокору та невиконання наказів, врахував позицію головнокомандувача Збройних сил України та командирів військових частин. Про це йдеться у його відповіді на електронну петицію з цього питання.

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За словами глави держави, вони вважають, що цей закон дозволить не лише посилити відповідальність за вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених в бойовій обстановці, а й уникнути необґрунтованих втрат особового складу.

"Підписаний мною закон спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби, підвищення бойової готовності військових частин та їх спроможності виконувати визначені завдання задля захисту Вітчизни", - наполягає президент.

Він підкреслив, що запорукою боєздатності військових підрозділів та в кінцевому результаті перемоги України над агресором є, у тому числі, дотримання військової дисципліни, яка ґрунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов’язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також на їх вірності військовій присязі.

"Військовослужбовці зобов’язані додержуватися Конституції та законів України, військової присяги, неухильно виконувати вимоги статутів Збройних сил України та накази командирів", - йдеться у відповіді.

Натомість Зеленський зазначає, що з метою удосконалення механізму застосування відповідальності за військові адміністративні та військові кримінальні правопорушення він ініціював перед Кабінетом міністрів додаткове опрацювання порушеного питання.

"Поділяю переконання, що покарання за вчинені військові кримінальні та військові адміністративні правопорушення має застосовуватися з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності, ступеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права", - вказав він.

Нагадаємо, що відповідний законопроект №8271, що зіткнувся з критикою правозахисників та частини суспільства, був прийнятий Верховною Радою в цілому 13 грудня, за що проголосувало 270 депутатів з усіх фракцій та груп, окрім фракції "Голос". Крім того, парламент підтримав невідкладне підписання прийнятого закону головою парламенту та негайне направлення його Зеленському на підпис. 19 грудня Залужний виступив на підтримку прийнятого закону, а 24 грудня документ був підписаний президентом.