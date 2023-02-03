Зеленский ответил на петицию против усиления ответственности для военных: "учел мнение Залужного"

Президент Владимир Зеленский заявляет, что при принятии решения о подписании закона об усилении ответственности для военных, в частности, за неповиновение и неисполнение приказов, учел позицию главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командиров воинских частей. Об этом говорится в его ответе на электронную петицию по этому вопросу.

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По словам главы государства, те считают, что этот закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава.

"Подписанный мною закон направлен на улучшение состояния военной дисциплины и правопорядка во время несения военной службы, повышение боевой готовности воинских частей и их способности выполнять определенные задачи по защите Отечества", - настаивает президент.

Он подчеркнул, что залогом боеспособности военных подразделений и в конечном итоге победы Украины над агрессором является, в том числе, соблюдение военной дисциплины, основанной на осознании военнослужащими своей воинской обязанности, ответственности за защиту Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, а также на их верности военной присяге.

"Военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и законы Украины, военную присягу, неукоснительно выполнять требования уставов Вооруженных сил Украины и приказы командиров", - говорится в ответе.

Зеленский отмечает, что с целью усовершенствования механизма применения к ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения он инициировал перед Кабинетом министров дополнительную проработку поднятого вопроса.

"Разделяю убеждение, что наказание за совершенные военные уголовные и военные административные правонарушения должно применяться с учетом индивидуального характера юридической ответственности, степени тяжести совершенного правонарушения, принципов справедливости и верховенства права", - указал он.

Напомним, что соответствующий законопроект №8271, столкнувшийся с критикой правозащитников и части общества, был принят Верховной Радой в целом 13 декабря, за что проголосовало 270 депутатов из всех фракций и групп, кроме фракции "Голос". Кроме того, парламент поддержал безотлагательное подписание принятого закона главой парламента и немедленное направление его Зеленскому на подпись. 19 декабря Залужный выступил в поддержку принятого закона, а 24 декабря документ был подписан президентом.