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В Минфине предположили, сколько может стоить мобилизация еще 500 тысяч человек
Мобилизация еще полмиллиона человек может потребовать увеличения финансирования на 500 млрд гривен. Однако есть много факторов, влияющих на эти расчеты. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, Минфин не исключает, что придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Но учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал 2024 года дополнительной потребности в финансировании не будет.
В настоящее время ведомство ожидает от Министерства обороны и Генерального штаба информации и решений по призыву, в частности его масштабов, сроков и необходимых расходов.
Марченко отметил, что увеличение финансирования на 500 млрд грн на мобилизацию еще 500 тыс. человек – достаточно корректные расчеты. В то же время существует много факторов, которые влияют на них. В частности, речь идет о сроках мобилизации и демобилизации, а также обеспечении подразделений.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Мобилизация в Украине: планы власти
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство Украины инициировало призыв в Силы обороны до 500 тысяч человек. Тогда он говорил, что пока нет понимания, как будут проходить демобилизационные процессы и из каких источников будет финансироваться мобилизация.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на днях сказал, что военное командование сформировало число людей, которых необходимо мобилизировать в 2024 году. Для этого учли покрытие текущего некомплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь, которые могут быть в следующем году. Однако он добавил, что не может озвучивать это количество, сославшись на военную тайну.
На фоне этих обсуждений Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий изменения в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Среди прочего речь идет об изменении призывного возраста с 27 до 25 лет, отмене права на отсрочку для людей с 3-й группой инвалидности и ограничении ряда гражданских прав для военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части.