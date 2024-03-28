МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві: які результати

Міністерство охорони здоров’я перевірило роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Києві.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначається, що перевірки проводились щодо питань організації роботи ВЛК, дотримання вимог за пакетом Програми медичних гарантій та наказом Міноборони № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Зауважимо, що на початку березня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко оголосив про старт перевірок ВЛК у столиці через збільшення кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом.

Що виявила перевірка

Як наголошують у МОЗ, за результатами проведеної роботи було виявлено низку питань, які необхідно пропрацювати для удосконалення роботи ВЛК:

продовжують спостерігатися черги військовозобов’язаних. У частині ВЛК організовано запис лише на перший візит, далі управління чергою в закладі здійснюється в порядку живої черги, хаотично;

графік роботи комісій не є оптимальним — здебільшого з 8.00-9.00 до 14.30-16.00 у будні;

траплялися випадки направлення на дообстеження, які видає лікар, вирішуючи це одноосібно, без погодження з головою ВЛК;

виникають труднощі у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, з встановленням певних діагнозів військовозобов’язаним;

у деяких випадках через брак досвіду членів комісії трапляються недоліки у веденні документації; трапляються випадки, коли в експертних документах зазначаються клінічні діагнози, а не експертні;

залишається велика кількість паперових документів з перенесенням однакових відомостей з документа в документ;

виявлені невідповідності щодо норм роботи спеціалістів: одночасно здійснюється огляд військовозобов’язаних у спільному кабінеті (хірург, дерматолог, офтальмолог);

у багатьох комісіях проводиться одночасно огляд приписників і військовозобов’язаних, що зумовлює додаткове навантаження.

Строки проходження ВЛК не повинні перевищувати 2-3 дні

Як підкреслили у МОЗ, за результатами перевірки Київська військова адміністрація спільно з ТЦК мають провести оцінку навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади охорони здоров’я для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних або продовження графіків роботи ВЛК.

Також має бути прискорено проходження ВЛК так, аби строки не перевищували 2-3 дні. Особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, які систематично порушують строки.

У МОЗ додали, що перевірку роботи лікарських комісій буде продовжено в інших областях.

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року документи ВЛК можна подавати в електронному вигляді - заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

Крім того, наразі в Україні скоротили терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше 4 робочих днів.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ у вересні 2023 року.