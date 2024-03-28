Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве: какие результаты

Министерство здравоохранения проверило работу 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что проверки проводились по вопросам организации работы ВВК, соблюдения требований пакета Программы медицинских гарантий и приказа Минобороны № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Отметим, что в начале марта министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о старте проверок ВВК в столице из-за увеличения количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время.

Что обнаружила проверка

Как отмечают в Минздраве, по результатам проведенной работы был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:

продолжают наблюдаться очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;

график работы комиссий не является оптимальным - в основном с 8.00-9.00 до 14.30-16.00 в будни;

случались направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;

возникают трудности у врачей, недавно работающих в составе ВВК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;

в некоторых случаях из-за отсутствия опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;

остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;

выявлены несоответствия норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);

во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

Сроки прохождения ВВК не должны превышать 2-3 дня

Как подчеркнули в Минздраве, по результатам проверки Киевская военная администрация совместно с ТЦК должна провести оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определить дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продолжения графиков работы ВВК.

Также должно быть ускорено прохождение ВВК так, чтобы сроки не превышали 2-3 дня. Особое внимание будут обращать на работу комиссий, систематически нарушающих сроки.

В Минздраве добавили, что проверка работы врачебных комиссий будет продолжена в других областях.

Напомним, с 1 декабря 2023 года документы ВВК можно подавать в электронном виде. Заведения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК через систему электронного документооборота.

Кроме того, в Украине сократили сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней.

В то же время продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, принятых после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно задаче СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре 2023 года.