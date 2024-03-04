Минздрав начинает проверку ВЛК в Киеве: подписан соответствующий приказ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о старте проверок ВЛК в столице. Это решение вызвано увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава отметил, что в основном жалобы касаются очень базовых вещей, которые при желании можно быстро исправить. Они включают несоблюдение электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВЛК и не оптимизированные маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", - добавил Ляшко.

Согласно опубликованному им приказу председатель рабочей группы по вопросам проверки организации медицинских осмотров и деятельности внештатных ВЛК при ТЦК и социальной поддержки в г. Киеве должен организовать и обеспечить в срок до 11 марта 2024 года проведение проверки организации медицинских осмотров и деятельности внештатных ВЛК при ТЦК и социальной поддержки в Киеве.

Он напомнил, что с целью ускорения прохождения ВЛК и для того, чтобы сделать процесс более удобным, в 2023 году был введен отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, позволяющий военнообязанным пройти медицинское освидетельствование в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВЛК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

"В то же время, вне нашего внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая - требование взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВЛК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с оспариванием заключений", - отметил глава Минздрава.

Он отметил, что вопросов возникает много, однако Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния не на все.

"Со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями. Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим вместе работаем! - сообщил Ляшко.

Вместе с тем он обратился к гражданам и призвал всех также быть активными и сообщать обо всех нарушениях, с которыми пришлось столкнуться. Это поможет лучше понять, какие и где проблемы и позволит вовремя отреагировать.

Что касается ВЛК в гражданских медучреждениях, то обращаться можно по телефону: 0 800 60 20 19.

Напомним, с 1 декабря 2023 года документы ВЛК можно подавать в электронном виде – учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота.

Кроме того, в Украине сократили сроки прохождения военно-врачебной комиссии. Теперь медосмотр военнообязанных должен проходить не дольше 4 рабочих дней.

В то же время, продолжаются перекрестные проверки об обоснованности решений по установлению инвалидности, которые были приняты после 24 февраля 2022 года. Их проводят рабочие группы, которые согласно задаче СНБО были определены приказом Минздрава в сентябре 2023 года.

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