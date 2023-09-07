Минздрав с правоохранителями проверят решения ВВК об ограниченной пригодности к службе, выданные с начала войны

Министерство здравоохранения и правоохранительные органы проверят выданные после начала российского полномасштабного вторжения решения военно-врачебных комиссий об ограниченной пригодности лиц к военной службе. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был дан статус ограниченно пригодных. Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был вынесен высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм", - сказал он.

По словам министра, уже было заведено большое количество уголовных дел, касающихся этого. Вместе с тем, он возможных сроков пересмотра упомянутых решений врачебных комиссий Ляшко не назвал.

Напомним при этом, что 24 августа Совет национальной безопасности и обороны решил провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Также отметим, что 25 августа вступил в действие приказ Министерства обороны, которым оно утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе, и упорядочило прохождение службы ограниченно пригодными.

Среди прочего документом предусмотрено, что некоторые лица, являющиеся ограниченно пригодными даже в военное время, перестают быть таковыми, становясь пригодными. В частности, это ВИЧ-инфицированные, вылечившиеся от туберкулеза, имеющие несерьезные проявления болезней крови, щитовидной железы и ЦНС, пароксизмальные, психические и невротические расстройства.

В свою очередь, 25 августа также сообщалось о принятии Кабинетом министров решения о введении электронного документооборота для прохождения военно-врачебной комиссии. Назначенный же 6 сентября новым министром обороны Рустем Умеров заявил, что хочет взяться за диджитализацию призыва на военную службу, введя электронный военный билет и электронныйреестр призывников.