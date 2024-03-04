МОЗ розпочинає перевірку ВЛК в Києві: підписано відповідний наказ

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко оголосив про старт перевірок ВЛК у столиці. Це рішення викликано через збільшення кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Очільник МОЗ зазначив, що в основному скарги стосуються дуже базових речей, які при наявності бажання можна швидко виправити. Вони включають недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - додав Ляшко.

Згідно з опублікованим ним наказом, голова робочої групи з питань перевірки організації медичних оглядів та діяльності позаштатних ВЛК при ТЦК та соціальної підтримки у м. Києві повинен організувати та забезпечити в термін до 11 березня 2024 року проведення перевірки організації медичних оглядів та діяльності позаштатних ВЛК при ТЦК та соціальної підтримки у м. Києві.

Він нагадав, що з метою пришвидшення проходження ВЛК та для того, щоб зробити процес більш зручним, у 2023 році було запроваджено окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобов'язаним пройти медичний огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

"Водночас, поза нашою увагою не залишаються і інші речі: корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків", - зазначив голова МОЗ.

Він зауважив, що питань виникає багато, однак МОЗ має безпосередні важелі впливу не на всі.

"Зі свого боку ми будемо всіляко сприяти тому, аби всі без виключень працювали у правовому полі. Для цього співпрацюємо з правоохоронцями. Для цього ведемо діалог з військовими адміністраціями. Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо!" – повідомив Ляшко.

Разом з тим він звернувся до громадян і закликав всіх також бути активними і повідомляти про всі порушення, з якими довелося зіткнутися. Це допоможе краще зрозуміти, які та де є проблеми і дасть змогу вчасно відреагувати.

Що стосується ВЛК у цивільних медзакладах, то звертатися можна за телефоном: 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року документи ВЛК можна подавати в електронному вигляді - заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

Крім того, наразі в Україні скоротили терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер медогляд військовозобов'язаних має проходити не довше 4 робочих днів.

Водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ у вересні 2023 року.

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