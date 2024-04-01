У МОЗ анонсували повторні перевірки ВЛК: для чого це

З метою забезпечення належного функціонування військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні Міністерство охорони здоров'я запроваджує додаткові заходи контролю. З квітня відомство розпочне повторні перевірки роботи ВЛК для відстеження виконання рекомендацій, наданих раніше під час первинних інспектувань.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише "Інтерфакс-Україна".

"З початку дії воєнного стану до роботи ВЛК було залучено 800 цивільних медзакладів. Ми перевірили всі ВЛК по всій Україні, надали рекомендації щодо виправлення. З квітня плануємо повторні перевірки, щоб зрозуміти, чи були виконані ці рекомендації", - сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що такі повторні перевірки є важливим елементом моніторингу, який дозволить зрозуміти, як запроваджені зміни реалізуються на практиці в різних регіонах країни.

Серед основних проблем у роботі ВЛК Карчевич назвала питання впровадження медичних карт пацієнтів, наявність черг в окремих медичних закладах, а також відсутність належного навчання для лікарів, які працюють у складі комісій.

Крім того, як повідомила заступник міністра, МОЗ у взаємодії з правоохоронними органами перевірило понад 53 тисячі медико-експертних справ. За результатами цих перевірок правоохоронці вилучили більше 18 тисяч справ у рамках відкритих кримінальних проваджень. Наразі ці справи проходять ретельну перевірку в Науково-дослідному інституті та центральній МСЕК.

"Виявляємо невиправдані рішення, проводяться повторні огляди, проводиться притягнення до відповідальності винних", - сказала вона.

Вона також нагадала, що до 31 березня співробітники МСЕК і ВЛК мали обов'язок подати декларації про доходи та майно.

МОЗ вже перевірило ВЛК у Києві

Нагадаємо, що через збільшення кількості скарг, які отримало Міністерство охорони здоров'я, відомством були ініційовані перевірки ВЛК.

Також МОЗ спільно з правоохоронними органами почали перевіряти рішення комісій про обмежену придатність осіб до військової служби, які були видані після початку російського повномасштабного вторгнення.

Очільник МОЗу Віктор Ляшко розповів, що було відкрито велику кількість кримінальних справ щодо цього. Водночас можливих термінів перегляду згаданих рішень лікарських комісій Ляшко не назвав.

Після того, як МОЗ перевірило роботу 10 військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у Києві, було виявлено ряд порушень.

Додамо, для того, щоб спростити процедуру і зменшити кількість черг у коридорах було прийнято рішення, яке дозволяє подавати документи на ВЛК можна в електронному вигляді - заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.