Зеленський підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про перевірку всіх висновків військово-лікарських комісій (ВЛК), які були ухвалені з початку повномасштабної війни. Відповідний указ опубліковано на сайті очільника держави.

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Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Для перевірки обґрунтованості рішень ВЛК передбачено створення робочих груп. Ті протягом трьох місяців мають дослідити висновки щодо встановлення інвалідності та визнання непридатності до військової служби.

Перевірка рішень ВЛК: що відомо

Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про комплексну перевірку обґрунтованості висновків військово-лікарських комісій 30 серпня. Тоді президент Володимир Зеленський зазначав, що щодо порушень у системі ВЛК по всій країні доповідали Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, військові, представники медичної сфери, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та генеральний прокурор Андрій Костін.

Також очільник держави повідомляв, що вирішено переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Крім того, Зеленський анонсував, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від "тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності" держави.