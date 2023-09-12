Зеленский подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о проверке всех выводов военно-врачебных комиссий (ВЛК), принятых с начала полномасштабной войны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Согласно документу, контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Для проверки обоснованности решений ВЛК предусмотрено создание рабочих групп. Те в течение трех месяцев должны изучить выводы касательно установления инвалидности и признания непригодности к военной службе.

Проверка решений ВЛК: что известно

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о комплексной проверке обоснованности выводов военно-врачебных комиссий 30 августа. Тогда президент Владимир Зеленский отмечал, что касательно нарушений в системе ВЛК по всей стране докладывали Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, военные, представители медицинской сферы, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и генеральный прокурор Андрей Костин.

Глава государства также сообщал, что решено пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможными манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кроме того, Зеленский анонсировал, что правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку от "тех, кто используюет свои должности против безопасности и обороноспособности" государства.