В Минздраве анонсировали повторные проверки ВВК: зачем это

В целях обеспечения надлежащего функционирования военно-врачебных комиссий (ВВК) в Украине Министерство здравоохранения вводит дополнительные меры контроля. С апреля ведомство приступит к повторным проверкам работы ВВК для отслеживания выполнения рекомендаций, предоставленных ранее во время первичных инспекций.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет "Интерфакс-Украина".

"С начала действия военного положения к работе ВВК было привлечено 800 гражданских медучреждений. Мы проверили все ВВК по всей Украине, предоставили рекомендации по исправлению. С апреля планируем повторные проверки, чтобы понять, были ли выполнены эти рекомендации", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что такие повторные проверки являются важным элементом мониторинга, который позволит понять, как введенные изменения реализуются на практике в разных регионах страны.

Среди основных проблем в работе ВВК Карчевич назвала вопрос внедрения медицинских карт пациентов, наличие очередей в отдельных медицинских учреждениях, а также отсутствие должной учебы для врачей, работающих в составе комиссий.

Кроме того, как сообщила замминистра, Минздрав во взаимодействии с правоохранительными органами проверил более 53 тысяч медико-экспертных дел. По результатам этих проверок правоохранители изъяли более 18 тысяч дел в рамках открытых уголовных производств. Эти дела проходят тщательную проверку в Научно-исследовательском институте и центральной МСЭК.

"Выявляем неоправданные решения, проводятся повторные осмотры, производится привлечение к ответственности виновных", - сказала она.

Она также напомнила, что до 31 марта сотрудники МСЭК и ВВК обязаны были подать декларации о доходах и имуществе.

Минздрав уже проверил ВВК в Киеве

Напомним, что из-за увеличения количества жалоб, полученных Министерством здравоохранения, ведомством были инициированы проверки ВВК.

Также Минздрав совместно с правоохранительными органами начали проверять решение комиссий об ограниченной пригодности лиц к военной службе, выданные после начала российского полномасштабного вторжения.

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что было возбуждено большое количество уголовных дел по этому поводу. В то же время, возможных сроков пересмотра упомянутых решений врачебных комиссий Ляшко не назвал.

После того, как Минздрав проверил работу 10 военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Киеве, был обнаружен ряд нарушений.

Добавим, для того чтобы упростить процедуру и уменьшить количество очередей в коридорах было принято решение, позволяющее подавать документы на ВВК можно в электронном виде - заведения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота.