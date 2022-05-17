Скільки автомобілів уже завезли в Україну за безкоштовним розмитненням

За пільговими умовами без мит та акцизів з 9 квітня станом на 15 травня в Україну завезли вже 76,5 тисяч автомобілів.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на дані митниці.

Загальна сума пільги за митні платежі становить 8,5 млрд грн.

Середній час (за період з 25.04 -13.05) оформлення складає 45 хвилин на одне авто

Найбільше авто за день завезли 10 травня: 4817.

Зазначимо, в Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією. Відповідний закон підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і вже набув чинності.

Під дію закону потрапляє майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Це призвело до того, що на польських пунктах велика кількість охочих скористатися безмитним ввезенням автомобілів створила величезні черги .