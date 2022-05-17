Сколько автомобилей уже завезли в Украину по бесплатной растаможке

По льготным условиям без пошлин и акцизов с 9 апреля по состоянию на 15 мая в Украину завезли уже 76,5 тысячи автомобилей.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на данные таможни.

Общая сумма льготы за таможенные платежи составила 8,5 млрд грн.

Среднее время (за период с 25.04 -13.05) оформление составляет 45 минут на одно авто

Больше всего авто за день завезли 10 мая: 4817.

Отметим, в Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.

Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Это привело к тому, что на польских пунктах большое количество желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей создало огромные очереди.