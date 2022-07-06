В Киеве возобновили работу два популярных автобусных маршрута

В Киеве с сегодняшнего дня, 6 июля, два популярных столичных автобусных маршрута № 69 и № 90 возобновили работу по постоянным схемам движения.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, до сих пор эти автобусы курсировали по временным схемам движения, которые были разработаны с учетом расположения фортификационных и защитных сооружений.

"На данный момент они смещены с трассы следования общественного транспорта, поэтому восстановлены постоянные схемы движения. В то же время в случае необходимости защитные и фортификационные сооружения будут максимально оперативно установлены на соответствующие места", - сказал Поворозник.

Таким образом, возобновляется работа по постоянным схемам движения:

автобус №69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут в ст. м. "Дворец спорта"

автобус № 90 – от площади Валерия Марченко до ул. Григоровича-Барского

В частности, сейчас в Киеве осуществляют перевозки:

158 автобусов на 65 маршрутах

90 трамваев на 18 маршрутах

135 троллейбусов на 31 маршруте.

В то же время, частные перевозчики осуществляют перевозки на 98 маршрутах общим количеством 731 автобус. Через мостовые переходы на сегодняшний день происходит движение 22 автобусных маршрутов, на которых работает 161 автобус, и 5 троллейбусных маршрутов, на которых работает 28 троллейбусов.

Напомним, в Киеве через неделю закончат ремонтные работы на контактной сети троллейбусов, которая была повреждена в результате российской агрессии. В частности, 11 троллейбусных маршрутов снова будут полноценно курсировать по столице, а именно маршруты № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 и 16.