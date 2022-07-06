У Києві відновили роботу два популярні автобусні маршрути

У Києві відсьогодні, 6 липня, два популярні столичні автобусні маршрути № 69 та № 90 відновили роботу за постійними схемами руху.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, до сьогодні ці автобуси курсували за тимчасовими схемами руху, які були розроблені з урахуванням розташування фортифікаційних та захисних споруд.

"Нині ж їх зміщено з траси слідування громадського транспорту, тож відновлено постійні схеми руху. Водночас у разі необхідності захисні і фортифікаційні споруди будуть максимально оперативно встановлені на відповідні місця", – сказав Поворозник.

Таким чином, відновлюється робота за постійними схемами руху:

автобус № 69 - від вул. Литвиненко-Вольгемут до ст. м. "Палац спорту"

автобус № 90 - від площі Валерія Марченка до вул. Григоровича-Барського

Зокрема, наразі у Києві здійснюють перевезення:

158 автобусів на 65 маршрутах

90 трамваїв на 18 маршрутах

135 тролейбусів на 31 маршруті.

Водночас приватні перевізники здійснюють перевезення на 98 маршрутах загальною кількістю 731 автобус. Через мостові переходи на сьогодні відбувається рух 22 автобусних маршрутів, на яких працює 161 автобус, та 5 тролейбусних маршрутів, на яких працює 28 тролейбусів.

Нагадаємо, у Києві через тиждень закінчать ремонтні роботи на контактній мережі тролейбусів, яка була пошкоджена внаслідок російської агресії. Зокрема, 11 тролейбусних маршрутів знову повноцінно курсуватимуть столицею, а саме маршрути № 6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7 та 16.