РГК заявляє про рейдерське захоплення "Криворіжгазу"

"Регіональна газова компанія" вважає рейдерським захопленням дії стосовно акціонерного товариства "Криворіжгаз", що відбулися 17 березня. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Під приводом проведення обшуку за допомогою силовиків НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на підприємство критичної інфраструктури Кривого Рогу менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства", - вказують в РГК.

Компанія наголошує, що діючі акціонери "Криворіжгазу" не змінились: вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще в 2021 році згідно з законом про акціонерні товариства, тому законно змінити наглядову раду можна лише у той же спосіб, тобто зборами акціонерів.

Натомість управитель "Криворіжгаз" в особі "Чорноморнафтогазу" не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління "Криворіжгазу" своїм одноосібним рішенням.

Як зазначають в РГК, це значить, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, і діючі акціонери будуть доводити це в судах.

"Це вже четверте рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні і друге – в Дніпропетровській області", - підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, що правоохоронці у п'ятницю провели масові обшуки на півтора десятках регіональних газорозподільних компаній, що входять до РГК. В компанії вважають, що кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, була порушена лише з метою тиску на підприємства, які "Нафтогаз" намагається захопити в рейдерський спосіб. На думку РГК, такі заходи під час війни є злочином проти країни.