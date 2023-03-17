РГК заявляет о рейдерском захвате "Криворожгаза"

"Региональная газовая компания" считает рейдерским захватом действия в отношении акционерного общества "Криворожгаз", предпринятые 17 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

"Под предлогом проведения обыска с помощью силовиков НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Черноморнефтегаз" завела на предприятие критической инфраструктуры Кривого Рога менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия", - указывают в РГК.

Компания отмечает, что действующие акционеры "Криворожгаза" не изменились: они избрали наблюдательный совет на собрании акционеров еще в 2021 году согласно закону об акционерных обществах, поэтому законно изменить набсовет можно только таким же образом, то есть собранием акционеров.

В то же время управляющий "Криворожгаз" в лице "Черноморнефтегаза" не созвал и не проводил собрание акционеров, а сменил наблюдательный совет, а затем и правление "Криворожгаза" своим единоличным решением.

Как отмечают в РГК, это значит, что смена наблюдательных советов и правления произошла нелегитимным способом, и действующие акционеры будут доказывать это в судах.

"Это уже четвертый рейдерский захват предприятия критической инфраструктуры с начала года в Украине и второй – в Днепропетровской области", - подчеркивают в компании.

Напомним, что правоохранители в пятницу провели массовые обыски на полутора десятках входящих в РГК региональных газораспределительных компаний. В компании считают, что уголовное дело, ставшее поводом для обысков, было возбуждено только с целью давления на предприятия, которые "Нафтогаз" пытается захватить рейдерским способом. По мнению РГК, подобные меры во время войны являются преступлением против страны.