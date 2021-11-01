Гривня укрепилась. Каким будет курс валют в ноябре

На 1 ноября НБУ установил такой официальный курс валют :

✅ 1 доллар США — 26,27 грн;

✅ 1 евро — 30,59 грн;

✅ 1 польский злотый — 6,62 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,84 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,21 грн.

Всего же за октябрь 2021 года официальный курс гривни, устанавливаемый НБУ, укрепился по отношению к доллару США с 26,67 грн/доллар до 26,38 грн/доллар, по отношению к евро — с 30,83 грн/евро до 30,52 грн/евро.

Средний курс доллара в банках за второй месяц осени снизился с 26,53/26,68 грн/доллар до 26,25/26,40 грн/доллар, евро — с 30,65/31,00 грн/евро до 30,50/30,53 грн/евро

На межбанковском валютном рынке за октябрь гривня укрепилась по отношению к доллару с 26,58/26,60 грн/доллар до 26,26/26,28 грн/доллар, относительно евро — с 30,80/30,82 грн/евро до 30,60/30,62 грн/евро.

Главным фактором, который способствовал укреплению гривни в октябре, аналитики называют рекордный экспорт зерновых. "Украина в этом сезоне собирается экспортировать 25 млн тонн пшеницы, что на 50% больше среднего значения за предыдущие семь лет. При этом цена фьючерса на пшеницу сейчас на 50% выше, чем средняя цена с 2014 года. Поток доллара, полученного в виде экспортной выручки, ежедневно продается на межбанке, продавливая курс доллара все ниже", — рассказывает в комментарии Delo.ua трейдер группы ICU Виталий Сивач. Он также отмечает, что в первой половине 2021 года ситуация была похожая, только экспортным товаром в том случае была железная руда.

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Укрепиться гривне в октябре еще сильнее помешали интервенции НБУ, который, согласно официальным данным, выкупил на межбанковском валютном рынке себе в резервы почти 700 млн долларов "излишка".

В прогнозах курса на ноябрь мнения аналитиков неоднозначны. "В ноябре курс доллара будет и дальше снижаться. Тенденция укрепления гривни продолжится благодаря сильной монетарной политике, стабильности притока денежных средств в государственную казну за счет дорогого и стабильного экспорта, низких рисков просадки ВВП в период локдауна, сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) в качестве кредитора, готовности финансового регулятора к будущим выплатам по ранее взятым долговым обязательствам, а также предстоящему повышению учетной ставки со стороны НБУ в 2022 году", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик компании Esperio Александр Болтян.

В целом совокупность благоприятных факторов, которые с начала осени способствовали росту курса гривни, Александр Болтян считает достаточной для того, чтобы в ноябре девальвации гривни не было. Он прогнозирует колебания среднего курса продажи доллара на территории Украины в последний месяц осени в рамках 26-26,5 грн/доллар.

Угрозы для курса гривни в ноябре видит Виталий Сивач. "На курс может повлиять поведение инвесторов. Если сезонная девальвация будет излишне динамичной, инвесторы могут отреагировать переводом своих активов в доллар, что только ускорит ослабление гривни. Это сразу отразится на доходностях беспоставочных форвардов (NDF). Как только инвесторы начинают паниковать, доходности NDF сразу прыгают выше. Это очень хороший индикатор настроения нерезидентов", — говорит он и в этом плане отмечает, что для опасения инвесторов есть несколько поводов. Один из них — не настолько радужная, как предполагалось ранее, ситуация в экономике Украины. НБУ понизил прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,1%, учитывая негативное влияние пандемии и последствия резкого повышения цен на газ. "Курс может отреагировать соответствующе, поскольку он отображает эффективность экономики", — предполагает трейдер группы ICU.

Негативное влияние на курс украинской валюты может иметь и монетарная политика США. "Федеральный резерв США скоро может снизить темпы монетарного стимулирования, что отрицательно скажется на настроениях инвесторов и усилит доллар против остальных валют, в том числе и гривни. Это еще один фактор давления на гривню", — говорит Виталий Сивач.

То, что угроза для гривни в виде изменения монетарной политики США действительно присутствует, признает и Александр Болтян, но вместе с этим отмечает, что такие события спекулянты отыгрывают заранее. "Если бы у крупных игроков было бы понимание того, что нас ждет девальвация, то гривня начала бы падение уже заранее в октябре. А этого не происходит. Значит, угроза девальвации преждевременная, и населению не стоит конвертировать гривни в доллары заранее", — говорит он.

Тем временем аналитик Roboforex Андрей Гойлов обращает внимание на то, что в Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация: количество новых больных коронавирусом бьет все рекорды и вводятся более строгие карантинные ограничения. "Это негативно повлияет на деловую активность и снизит спрос на иностранные валюты со стороны импортеров. По этой причине основным игроком на межбанке останется НБУ", — говорит он в комментарии Delo.ua.

Андрей Гойлов полагает, что в первую неделю ноября доллар относительно гривни попытается снова достичь уровня 26,55 грн/доллар, а единая европейская валюта, вероятно, укрепится до отметки 30,95 грн/евро.

"Ряд факторов действуют разнонаправлено на курс гривни, но выше 27 грн за доллар в ноябре я не ожидаю. Если ближе к концу зимы курс достигнет 28,50 грн/доллар, это будет отличная возможность продавать доллар, особенно если на NDF будет хорошая доходность", — говорит Виталий Сивач.

Напомним, в конце лета в своих прогнозах на осень аналитики называли оптимистичным сценарием для гривни диапазон колебаний среднего курса продажи доллара США в рамках 26,55-26,8 грн/доллар. Умеренный сценарий — диапазон 26,7-27,15 грн/доллар. Негативный сценарий — диапазон 26,95-27,6 грн/доллар.