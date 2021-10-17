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АПК 50 минут назад

Украинским аграриям предоставят господдержку за орошение земли

Государство компенсирует 25% затрат тем сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Правительство поддержит фермеров, которые используют технологии орошения земель. На этой неделе мы утвердили порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли", — написал Шмыгаль.

По его словам, государство компенсирует 25% затрат тем сельхозпроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест. В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн.

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Напомним, в начале апреля Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

В частности, в 2021 году на эту госпомощь планируют направить дополнительные 500 млн грн.

В конце февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года.

Источник фото: Depositphotos

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