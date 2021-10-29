США прекратят печатать доллары, чтобы подстегнуть свою экономику — что ждет гривню

Американское правительство на пороге исторического решения — в ближайшее время власти США планируют прекратить эмиссию доллара, что в обозримом будущем приведет к девальвации многих национальных валют. И гривне тоже не избежать падения.

Ранее большая часть мировых экспертов прогнозировала, что решение сворачивать стимулы (расширенную эмиссию долларов) Федеральная резервная система США (ФРС) примет на своем заседании 21-22 сентября 2021 года. Однако решением стало продолжить ежемесячный выкуп активов на общую сумму $120 млрд, из которых US Treasuries (казначейские облигации) на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

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Сейчас ожидается, что старт сворачиванию программы количественного смягчения таки будет дан на очередном заседании ФРС 2-3 ноября. Такие ожидания подкреплены недавним выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором были озвучены планы начать сворачивать QE с ноября 2021 года и закончить его к середине следующего года.

Почему США хотят прекратить печатать доллары

О том, что пора сворачивать скупку облигаций — начинать QE Tapering, — многие эксперты говорят уже давно. Здесь они видят риски обвала долгового рынка США — напечатанный по программе QE излишек долларов можно изъять только за счет продажи долговых бумаг правительства с баланса ФРС. Сам баланс ФРС находится сегодня на рекордно-угрожающей отметке свыше $8 трлн.

Отметим, что аналитики Morgan Stanley определили два вероятных сценария для рынков США. Пессимистичный допускает вероятность падения акций более чем на 20% на фоне вялого роста экономики и ухудшения потребительских настроений. Оптимистичный предполагает "здоровую" коррекцию индекса S&P 500 на 10% в результате сворачивания стимулов ФРС для предотвращения перегрева экономики.

Тем не менее, ключевым для принятия решения ФРС по сворачиванию стимулов могут стать опубликованные 28 октября данные по динамике ВВП США за третий квартал. Они оказались хуже ожидаемых. Согласно данным Министерства торговли США, в третьем квартале 2021 года ВВП США увеличился на 2% в годовом исчислении, тогда как прогнозированным было увеличение ВВП на 2,8% в годовом исчислении. При этом прирост базовой инфляции (core PCE prices) составил 4,5%. Примечательно, что во втором квартале рост ВВП США составил 6,7%.

Само снижение темпов роста ВВП в Министерстве торговли США объяснили замедлением увеличения потребительских расходов, ростом числа случаев заражения COVID 19, введением новых санитарных ограничений и задержкой с отменой действующих, а также сокращением некоторых социальных выплат.

В то же время, если говорить о самом "сокращении некоторых социальных выплат", то здесь неоднозначно выглядит отмена в начале сентября 2021 года выплаты ковидного пособия по безработице. Этот антикризисный стимул с легкой подачи администрации Дональда Трампа действовал в США с 2020 года. На момент сворачивания пособия по безработице выплаты, которые иногда в два или даже больше раз превышали минимальную зарплату при полной ставке, перечислялись 7,5 млн человек.

Теоретически, прекращение выплат ковидного пособия должно было стать стимулом для "незаинтересованных в том, чтобы работать" все-таки начать работать, обеспечив тем самым показатель роста рынка труда, который в свою очередь мог бы стать предлогом для сужения программы покупки облигаций ФРС. Джером Пауэлл еще летом говорил о том, что для сворачивания программы количественного смягчения важно увидеть рост показателей занятости.

Примечательно, что показатель восстановления американского рынка труда накануне заседания ФРС, а также обнародованные 28 октября Министерством труда США данные таки показали: число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось до минимального за 19 месяцев уровня, а количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за отчетную неделю в результате пересмотра уменьшилось с 2,480 млн до 2,243 млн.

Тем не менее, как видно по реакции рынка, он пошел в рост, и инвесторы в своих прогнозах на то, каким будет решение ФРС 2-3 ноября, посчитали решающим фактором все-таки низкие значения роста ВВП, которые могут служить причиной сдержанности ФРС США в плане сворачивания мягкой кредитно-денежной политики.

Напомним, в декабре прошлого года ФРС заявляла о том, что вложения в US Treasuries не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц будет наращивать до тех пор, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

С другой стороны, у США есть серьезная проблема — уровень госдолга. Еще в начале октября он вышел за установленный законом потолок — $28,4 трлн и поставил США перед угрозой дефолта. Решить эту проблему удалось только временно: Палата представителей Конгресса США 13 октября во избежание дефолта одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на $480 млрд до 3 декабря текущего года. Говоря другими словами, если потолок госдолга США не будет поднят в декабре, ФРС просто не сможет больше выкупать казначейские бумаги США и печатать под это необеспеченные доллары.

Почему есть риски для национальных валют мира, и гривни в том числе

Против повышения лимита госдолга США серьезно выступают республиканцы, которые до того, как пойти на компромисс — профинансировать в необходимых объемах расходы правительства до декабря, — трижды блокировали принятие решения по поднятию потолка долга в сенате, называя сумму госдолга в $28,4 трлн крайне критичной. Напротив, президент Джо Байден заявлял об угрозе резервному статусу доллара как глобальной валюты, на которую опирается мир, и о подрыве надежности ценных бумаг Министерства финансов США в случае, если лимит госдолга не увеличить. О том, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для США, заявила недавно министр финансов США Джанет Йеллен.

В то же время сворачивание стимулов со стороны ФРС несет в себе определенные факторы риска для развивающихся экономик, в числе которых и украинская. Такие факторы риска, по словам главного аналитика Esperio Льва Кравца, связаны с тем, что США, несмотря на свои внутренние проблемы, остаются лидером по вкладу в мировой ВВП, а доллар — главной резервной валютой. Изменения монетарной политики США могут привести к девальвации национальных валют многих стран, и здесь есть риски девальвации и для гривни.

"При девальвации национальных валют начнется борьба в торговой деятельности между странами, так как более дешевая валюта делает более выгодным твое товарное предложение на международной арене. То есть процесс девальвации различных валют станет еще и новым витком торговых войн", — отмечает Лев Кравец.

Сворачивание программы покупки облигаций ФРС может привести и к обесцениванию активов. Так, еще в сентябре президент Blackstone Group Джон Грей заявил, что его инвестиционная компания стоимостью $684 млрд продает активы, чтобы воспользоваться "преимуществами ликвидных рынков". По его словам, если ранее взлету рынков способствовала политика крупнейших центробанков, которые активно вливали средства в экономику, чтобы справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса, то теперь после ожидаемого сворачивания стимулов ФРС активы могут начать дешеветь.

Давление на стоимость активов может оказать и ожидаемый рост ставок. Опубликованная по итогам последнего сентябрьского заседания ФРС диаграмма, которая отражает индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, показывает, что 9 из 18 руководителей американского центробанка ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды. Сейчас процентная ставка ФРС по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) находится в диапазоне от 0 до 0,25% годовых.

Отметим, 28 октября Европейский центробанк (ЕЦБ) на своем заседании, несмотря на растущую инфляцию (1,5%), оставил и процентную ставку (-0,5% годовых), и политику банка, включая программу покупки облигаций в размере 1,85 трлн евро неизменными.