Финансы 50 минут назад

НБУ сохранил учетную ставку на 8,5%, но из-за цен на газ обвалил прогноз ВВП до 3,1%

Регулятор ожидает, что нынешняя ситуация на энергорынке негативно скажется на промышленности Украины и в следующем году

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых, но ухудшил прогноз роста ВВП Украины в этом году до 3,1% вследствие влияния резкого роста цен на газ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно базовому сценарию, для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% минимум до третьего квартала 2022 года, а не до второго квартала, как ожидалось в июле. Снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается, что на конец 2022 года ее уровень составит 7,5% по сравнению с 6,5% в предыдущем прогнозе.

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Кроме этого НБУ сохранил свой прогноз инфляции в стране в 2021 году на уровне 9,6%. Отмечается, что в последние месяцы этот показатель ожидаемо для Нацбанка находился в диапазоне 10-11%, при этом, по оценке регулятора, пик роста потребительских цен в этом году пришелся на сентябрь-октябрь.

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"В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление", — отмечают в Нацбанке.

По данным регулятора, возросшие производственные расходы бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке рост цен тормозила. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже траектории июльского прогноза НБУ.

"В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высокому урожаю сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

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По мнению Нацбанка, рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих его шагов по ужесточению монетарной политики — оптимизации ее операционного дизайна, полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки.

Регулятор по-прежнему ждет, что под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около этого целевого показателя. В то же время более стремительному снижению инфляции будет мешать длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивый потребительский спрос.

Кроме того, отмечает НБУ, учитывая растянутые во времени эффекты этих проинфляционная факторов, замедление инфляции до цели 5% потребует от него установления более жестких монетарных условий на протяжении 2022-2023 годов, чем этого предполагалось в июльском прогнозе регулятора.

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Кроме того, Нацбанк сообщает, что пересмотрел прогноз роста реального ВВП, учитывая длительное и существенное влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ.

"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", — сообщили в НБУ.

Более того, там ожидают, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будет ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

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В связи с этим регулятор также пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году, ухудшив его с 4% до 3,8%. В свою очередь на 2023 год НБУ дает прогноз 4%.

"Рост экономики на прогнозном горизонте будет обеспечиваться прежде всего дальнейшим восстановлением мировой экономики и увеличением внутреннего спроса, в том числе инвестиционного. Также будут сохраняться довольно благоприятные условия торговли для украинских экспортеров", — говорится в сообщении.

Положительное влияние, по мнению НБУ, будет иметь и постепенное распространение вакцинации, что позволит избежать локдаунов или иных ограничений для экономической деятельности. Это, в частности, поможет полноценно восстановиться сектору услуг.

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Кроме того, НБУ ожидает, что дефицит текущего счета в 2021 году благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам будет незначительным — около 1% ВВП, хотя в дальнейшем будет умеренно расширяться. В последующие годы, считают в Нацбанке, отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП.

"Это будет определяться ухудшением условий торговли и повышением потребительского и инвестиционного спроса по мере восстановления экономики. Сформированный дефицит текущего счета будет полностью компенсирован притоком капитала в Украину — как долгового, так и в форме прямых иностранных инвестиций", — указывает регулятор.

Напомним, что в июне 2020 года НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимой Украины — с 8% до 6%. В июле, а затем в сентябре, октябре и январе 2021 года ее оставляли неизменной.

В марте Нацбанк решил повысить учетную ставку до 6,5%, а уже в апреле — сразу до 7,5%. В июне было решено оставить ее на том же уровне, а 22 июля — повысить до 8%. 9 сентября регулятор поднял ключевую ставку до 8,5%.

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