МВФ пессимистичнее Шмыгаля: ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Однако Международный валютный фонд (МВФ) не так оптимистичен и прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как прогнозируют в МВФ, экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год — 5,9%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет в 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ — на 3,3%).

Однако в следующем году ВВП Украины также будет расти медленнее, чем в среднем по миру (на 4,9%).

Ранее Шмыгаль заявлял, что в третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться.

Напомним, перед этим о восстановлении украинской экономики заявили в Национальном банке Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.