Экономика Украины стала восстанавливаться в третьем квартале — Шмыгаль

В третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться.

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", — написал Шмыгаль.

По его словам, мировая экономика переживает рецесссию, о чем свидетельствуют показатели второго квартала.

"Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет. Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", — заявил Шмыгаль.

В качестве примера глава правительства привел данные падения экономики стран во втором квартале.

Испания — 22,1%;

Великобритания — 21,7%;

Франция — 19%;

Германия — 11,7%;

Украина — 11,4%;

США — 9,5%;

Польша — 7,9%.

Напомним, перед этим о восстановлении украинской экономики заявили в Национальном банке Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.

По мнению аналитиков МВФ, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.