ВВП Украины в концу года может подскочить на 4% — Шмыгаль

По итогам 2021 года рост ВВП (валовый внутренний продукт — Delo.ua) в Украине может достичь 4%.

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом, он отмечает, что помешать этому может очередная волна коронавирусной инфекции COVID-19.

"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию — это очередная мощная волна коронавируса, через которую придется вводить дополнительные карантин", — написал Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что оптимистичный прогноз основан на стабильно растущем потребительском спросе, средней зарплате выше 500 долларов, росте инвестиций до рекордного за четыре года показателя, рекордному урожаю и росте аграрного сектора.

Ранее Шмыгаль заявлял, что в третьем квартале 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться.

Напомним, перед этим о восстановлении украинской экономики заявили в Национальном банке Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.