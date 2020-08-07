Реальный ВВП Украины за полгода сократился на 6,5%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%.

Это немного больше, чем падение на 5,9% за первые пять месяцев 2020 года, говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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В министерстве оценивают падение ВВП за II квартал 2020 года ко II кварталу 2019 года на уровне 11%, что несколько меньше, чем ожидалось ранее — падение на уровне 14%.

По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) составило 7,7% (падение на 7,3% в январе-мае 2020 года).

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемиологических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего чувствовался в апреле-мае 2020 года. И, сейчас, на фоне смягчения карантинных ограничений, постепенно начинает восстанавливаться", — говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, в июне отдельные виды промышленной деятельности, сфера транспорта и строительная отрасль продемонстрировали замедление темпов падения, а индекс ожиданий деловой активности, по сравнению с предыдущим месяцем, улучшился.

В то же время значительно меньшие площади уборки и ниже прошлогодней урожайность большинства сельскохозяйственных культур спровоцировали в июне значительное падение объемов производства в сельском хозяйстве.

Напомним, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года.

В начале июня Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения реального ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

Ранее в НБУ сообщили, что украинская экономика выходит из кризиса, вызванного карантином, который был введен из-за эпидемии коронавируса.