Гривня сохраняет равновесие, но на нее давят коронавирус и ОВГЗ: что будет с курсом дальше

Курс национальной валюты в пятницу, 7 августа, удерживается в диапазоне 27,65-27-85 гривен за доллар, несмотря на сообщение о том, что ВВП Украины в I полугодии 2020 года упал на 6,5%

Напомним, по итогам января-июня сокращение сводного индекса производства составило 7,7% (7,3% в январе-мае) и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено правительством на уровне 6,5% (11% во II квартале 2020 года к II кварталу 2019 года), что несколько меньше, чем ожидалось ранее.

"В апреле Верховная рада Украины внесла изменения в госбюджет, согласно которым на этот год ВВП упадет на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо 5,5%, курс гривни — 29,5 гривен за доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен (около 11 млрд долларов) или 7,5% ВВП", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Негативом для рынка аналитик также считает рекордные показатели заражений и смертности от Covid-19.

Также Шевчишин отмечает, что давление на гривню продолжают оказывать нерезиденты, закрывающие свои позиции в гривневых гособлигациях. "С учетом погашения 16 млрд гривен на этой неделе, вероятно, ликвидность надавит на курс", — говорит он.

По мнению Шевчишина, новость об обвинении Минюстом США Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в выведении из ПриватБанка средств и отмывании их на территории США, тоже будет оцениваться рынком.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться в сформированном диапазоне 27,65-27,85 гривен за доллар. Спрос будет исходить со стороны нерезидентов, а НБУ попытается сдержать колебания", — прогнозирует Шевчишин.

В то же время, для многих аналитиков монетарный курс НБУ остается неясным. Так, в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов говорит: "До сих пор нет четкого понимания, чего же ждать от монетарного курса НБУ в будущем. Ранее регулятор упоминал, что фискальными механизмами на курс гривни влиять не намерен, но остаются вопросы, связанные с регулированием бюджета, где доллар США рассчитан по 30,00 грн/доллар.

В целом, от стратегии поведения регулятора очень многое зависит, однако, глава НБУ Кирилл Шевченко по-прежнему не очень расположен к ясности изложения перспектив и планов относительно курса гривни, предпочитая рассуждать о глобальных вопросах привлечения в украинскую экономику нового потока инвестиций. Это продолжает держать валютный рынок в напряжении, которого легко можно было бы избежать".

Гойлов предполагает, что новый "виток" девальвации гривни придется на осень или начало зимы. "Скорее всего, в эти периоды можно будет увидеть постепенное ослабление курса украинской валюты к американской в районе 28,00-29,00 грн/доллар, что позволит эффективнее восстанавливать экономику страны после коронавирусного кризиса. Сильная гривня сейчас заметно осложнила бы эти процессы. В то же время на проход доллара к 30,00 грн/доллар рассчитывать вряд ли стоит — такой масштаб девальвации был бы чувствителен для населения и его валютных сбережений", — говорит аналитик.

В пятницу, 7 августа, по сравнению с четвергом, 6 августа, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару чуть больше чем на 2 копейки— с 27,7028 грн/доллар до 27,6793 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 7 августа:

✅ 1 доллар США — 27,6793 грн;

✅ 1 евро — 32,7972 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,4737 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,4121 грн.

На межбанковском валютном рынке 7 августа доллар, по сравнению с четвергом, в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 6 августа межбанк закрылся в диапазоне 27,67/27,69 грн/доллар, а в пятницу, 7 августа, открылся в диапазоне — 27,68/27,71 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек. 7 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,75/32,78 грн за евро. 6 августа закрылись на уровне — 32,81/32,83 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару сегодня будет в пределах 27,57-27,85 грн/доллар, по евро — 32,53-33,05 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,63 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,67 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 27,63 грн/доллар, продавали по курсу 27,68 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар не изменился, в продаже — подешевел на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,55/32,62 грн/евро. В четверг утром евро покупали по такому же курсу, продавали — дороже на 3 копейки. Курс был 32,55/32,65 грн/евро.