В Morgan Stanley ухудшили прогноз роста ВВП Украины до 3,4%

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,4% против прогнозируемых ранее 4,5%.

Также они ожидают повышения учетной ставки НБУ, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на материалы в распоряжении редакции.

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"Мы по-прежнему прогнозируем последовательный рост в III и IV кварталах 2021 года вследствие лучшего урожая, устойчивого внутреннего восстановления на фоне снятия ограничений, связанных с COVID-19, и последующего восстановления внешнего спроса", — пояснили аналитики.

При этом в 2022 году финансовые эксперты ожидают рост в 4,2%.

В то же время среди рисков прогноза Morgan Stanley определяет низкие темпы вакцинации против коронавируса по сравнению с другими странами.

Также аналитики прогнозируют увеличение Национальным банком учетной ставки с нынешних 8% годовых до 8,5% во время просмотра 9 сентября 2021 года.

В Morgan Stanley, в частности, ожидают снижения справедливой стоимости ВВП-варрантов от номинала до 151% с ожидавшихся ранее 156% из-за более медленного роста экономики.

Кроме того, аналитики прогнозируют, что Министерство финансов Украины будет стремиться выкупить дополнительные варранты в будущем. В этом году, считают они, это выглядит маловероятным из-за высокой цены и недостатка денег в результате задержки финансирования МВФ.

По оценке Госстата, реальный валовой внутренний продукт Украины увеличился во втором квартале на 5,4% относительно второго квартала 2020 года.

Ранее Центр макроэкономического моделирования Киевской школы экономики ухудшил прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшил прогноз роста ВВП на 2022 год — 4,4% по сравнению с 2,7%.

В свою очередь Национальный банк Украины оставил прогноз роста реального ВВП неизменным — на уровне около 4% в 2021-2023 годах.