Экономика 20 минут назад

ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%

В прошлом квартале было отмечено падение на 2% относительно аналогичного периода 2020 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Реальный валовый внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. В свою очередь по сравнению со вторым кварталом 2020 года ВВП увеличился на 5,4%.

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Напомним, что в январе-марте ВВП уменьшился на 1,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 2%. При этом в предыдущем  четвертом квартале 2020 года ВВП, по данным Госстата, вырос на 0,8% относительно третьего квартала, уменьшившись в то же время на 0,7% относительно октября-декабря 2019 года.

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Отметим, что Национальный банк, пересмотрев в конце июля учетную ставку и повысив ее до 8%, сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%.

Инвестиционная компания Dragon Capital при этом была в июле более оптимистичной в своих прогнозах, считая, что украинский ВВП вырастет в текущем году на 4,3%.

В конце июня Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%, а Всемирный банк ранее оставил прогноз на уровне 3,8%.

Источник фото: Depositphotos

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