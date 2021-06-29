ЕБРР улучшил прогноз роста украинской экономики на 2021 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%.

Об этом со ссылкой на региональный экономический обзор ЕБРР, обнародованный 29 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году", — говорится в документе.

Аналитики ЕБРР отмечают, что основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации.

"Хотя в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за продолжительных карантинных ограничений, есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары", — указано в обзоре.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1% и в 2022 году — с 4,3% до 3,8%.

Напомним, в первом квартале 2021 года реальный ВВП Украины по сравнению с 1 кварталом 2020 года уменьшился на 2%.

Ранее МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

В свою очередь Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%.