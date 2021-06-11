В Украине замедлился спад ВВП — Минэкономики

Спад валового внутреннего продукта Украины в январе-апреле 2021 года замедлился до 0,2%.

Об этом свидетельствует оценка Министерства экономики в обзоре экономической активности по итогам апреля этого года, размещенном на сайте Минэкономики.

"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)", — говорится в сообщении.

Согласно обзору, сводный индекс производства (СИП) в январе-апреле 2021 года впервые с декабря 2019 года показал рост на 0,7% по сравнению со снижением в 3% в первом квартале нынешнего года и на 5,9% за четыре месяца 2020 года.

Ранее Всемирный банк оставил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году на уровне 3,8%.

Как сообщалось, Кабинет министров 31 мая одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

Согласно базовому сценарию Кабмина, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году.

Напомним при этом, что прогноз роста ВВП на текущий год Кабмин недавно ухудшил с 4,6% до 4,1%.

В первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года реальный ВВП Украины упал на 2%.