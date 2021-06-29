Экономика 1 час назад

Доля теневой экономики в Украине в 2020 году выросла впервые после Майдана

В Минэкономики указывают, что это следствие кризиса из-за пандемии Covid-19

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Министерство экономики оценивает уровень теневой экономики в Украине по итогам 2020 года в 30% официального ВВП, что на 3 процентных пункта выше показателя 2019 года, при сокращении самого ВВП на 4%. Об этом свидетельствуют данные аналитической записки, опубликованной ведомством.

До этого начиная с 2014 года, когда уровень тенизации экономики в Украине составил 36%, он снижался, по оценкам министерства, ежегодно. В то же время в ведомстве отмечают, что рост этого показателя в коронавирусном 2020 году относительно 2019-го был существенно ниже, чем в 2014 относительно 2013-го (6 процентных пунктов).

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Тенденцию к тенизации экономики в 2020 году в министерстве объясняют усложнением условий экономической деятельности в результате внедрения не прогнозируемых по времени противоэпидемических мер в Украине и мире, что вызвало естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов на фоне существенного роста убытков в экономике.

Читайте также:
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival

"Пандемия и внедрение беспрецедентного карантина обусловили частичную смену мотивации в поведении экономических субъектов (в сферах как производства, так и потребления). Вероятно, что это в свою очередь нашло отражение в интенсивности таких процессов, как тенизация доходов, то есть подавленная ​​общая активность по неэкономическим причинам ограничила не только деятельность субъектов в легальном секторе экономики, но и возможность по расширению теневых операций", — отмечают в Минэкономики.

При этом ведомство считает, что такая ситуация также привела к появлению новых каналов тенизации при сужении возможности использования традиционных, что в итоге не нашло своего полного отражения в существующих методах оценки теневой экономики.

В то же время из четырех применяемых министерством методов два показали рост тенизации относительно 2019 года, а два — снижение. В частности, метод убыточности предприятий показал рост показателя на 7 процентных пунктов (до 27% от объема ВВП), что в значительной степени стало объективным следствием ухудшения финансового состояния предприятий. Монетарный метод показал рост тенизации экономики на 1 пункт, до 31% ВВП.

Исходя из данных о розничном товарообороте и услугах, тенизация сократилась на 3 пункта, до 22%, а по потреблению электроэнергии — на 2 пункта, до 23%.

Напомним, с июля Минэкономики начнет второй этап борьбы с теневой занятостью: будут проводиться инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине замедлился спад ВВП — Минэкономики
В Украине замедлился спад ВВП — Минэкономики
Реальный ВВП Украины в первом квартале уменьшился на 2,2% — Госстат
Реальный ВВП Украины в первом квартале уменьшился на 2,2% — Госстат
Украинцы тратят почти 40% на еду и 7,5% на алкоголь и наркотики. На культуру — 3%
Украинцы тратят почти 40% на еду и 7,5% на алкоголь и наркотики. На культуру — 3%
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крах в истории: Кийосаки призывает покупать биткойн

  3. В Лондоне на станции метро прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

  5. Украина более, чем на треть увеличила экспорт улиток

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...