Доля теневой экономики в Украине в 2020 году выросла впервые после Майдана

Министерство экономики оценивает уровень теневой экономики в Украине по итогам 2020 года в 30% официального ВВП, что на 3 процентных пункта выше показателя 2019 года, при сокращении самого ВВП на 4%. Об этом свидетельствуют данные аналитической записки, опубликованной ведомством.

До этого начиная с 2014 года, когда уровень тенизации экономики в Украине составил 36%, он снижался, по оценкам министерства, ежегодно. В то же время в ведомстве отмечают, что рост этого показателя в коронавирусном 2020 году относительно 2019-го был существенно ниже, чем в 2014 относительно 2013-го (6 процентных пунктов).

Тенденцию к тенизации экономики в 2020 году в министерстве объясняют усложнением условий экономической деятельности в результате внедрения не прогнозируемых по времени противоэпидемических мер в Украине и мире, что вызвало естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов на фоне существенного роста убытков в экономике.

"Пандемия и внедрение беспрецедентного карантина обусловили частичную смену мотивации в поведении экономических субъектов (в сферах как производства, так и потребления). Вероятно, что это в свою очередь нашло отражение в интенсивности таких процессов, как тенизация доходов, то есть подавленная ​​общая активность по неэкономическим причинам ограничила не только деятельность субъектов в легальном секторе экономики, но и возможность по расширению теневых операций", — отмечают в Минэкономики.

При этом ведомство считает, что такая ситуация также привела к появлению новых каналов тенизации при сужении возможности использования традиционных, что в итоге не нашло своего полного отражения в существующих методах оценки теневой экономики.

В то же время из четырех применяемых министерством методов два показали рост тенизации относительно 2019 года, а два — снижение. В частности, метод убыточности предприятий показал рост показателя на 7 процентных пунктов (до 27% от объема ВВП), что в значительной степени стало объективным следствием ухудшения финансового состояния предприятий. Монетарный метод показал рост тенизации экономики на 1 пункт, до 31% ВВП.

Исходя из данных о розничном товарообороте и услугах, тенизация сократилась на 3 пункта, до 22%, а по потреблению электроэнергии — на 2 пункта, до 23%.

Напомним, с июля Минэкономики начнет второй этап борьбы с теневой занятостью: будут проводиться инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.