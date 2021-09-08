Dragon Capital ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,5%

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 3,5%. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" основатель и генеральный директор компании Томаш Фиала.

"Результаты второго квартала были намного хуже: только 5,4% вместо около 7-8%, которые все ожидали. Этот результат второго квартала удивил и местные, и глобальные банки", — отметил он.

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Как отметил Фиала, одной из причин такой оценки Госслужбы статистики стала имеющая достаточно большую долю в ВВП оптовая торговля, падение которой по итогам полугодия ускорилось до 5,7% с 3,0% по итогам первого квартала.

"Это очень неожиданная цифра, потому что все смежные сектора растут, и розничная торговля растет достаточно быстро. Возникает вопрос к тому, как Госстат работает и составляет эти отчеты. 14 сентября будут выпущены более подробные данные по оптовой торговле, а 20 сентября — по ВВП. Там увидим. Но пока непонятно, почему оптовая торговля могла так упасть", — удивился бизнесмен.

Глава Dragon Capital напомнил, что в середине июля компания уже понижала прогноз роста ВВП в текущем году с 5,3% до 4,6%. В то же время Фиала сообщил, что на следующий год оценка роста реального ВВП оставлена неизменной — 4,3%.

Он также добавил, что считает внешнюю конъюнктуру для Украины сейчас очень благоприятной, поскольку экспортные цены выросли, стоимость денег в мире остается низкой, а вероятность долгосрочного роста инфляции в мире и резкого разворота политики ведущих центробанков пока мала.

"Но, конечно, правительству и руководству страны надо иметь в виду, что такая ситуация будет не всегда. Поэтому надо прежде всего держать консервативной монетарную и фискальную политику и снижать дефицит [госбюджета] до 3% ВВП", — подчеркнул Фиала.

По оценкам Dragon Capital, дефицит госбюджета в текущем году составит около 3,9% ВВП вместо заложенных в госбюджете 5,2%.

"Просто не получится привлечь финансирование на более крупный дефицит даже при той хорошей конъюнктуре, которая есть", — считает инвестбанкир.

Он уточнил, что ролловер по ОВГЗ находится на уровне около 97%. То есть Минфин на внутреннем рынке заимствует меньше, чем ему нужно выплатить по старым долгам, а привлекает средства на финансирование дефицита за счет еврооблигаций, кредитов Всемирного банка или макрофинансовой помощи Евросоюза, поступление второго транша которой на 600 млн евро ожидается в середине сентября.

Комментируя рост доходов госбюджета, Фиала пояснил их высоким дефлятором — на уровне около 20%, ростом импорта и налогом на прибыль, особенно сырьевых компаний.

По мнению гендиректора Dragon Capital, монетарная политика Национального банка Украины с середины прошлого года, когда сменилось его руководство, остается грамотной, а решение прекратить с 1 октября программу по долгосрочному рефинансированию под гособлигации лишь добавляет НБУ позитивных оценок.

Наибольшим же риском для украинской экономики, по словам Фиалы, являются действия России в отношении Украины.

"К сожалению, он никуда не девается. Россия все время будет нам создавать какие-то проблемы, поэтому это основная проблема", — убежден бизнесмен.

Вторым наибольшим риском руководитель Dragon Capital назвал возможное ухудшение конъюнктуры на сырьевых и финансовых рынках, а третьим — откат в реформах.

Он напомнил, что все бизнес-ассоциации с 2014 года убеждали правительство Украины в необходимости создания нового правоохранительного органа, который бы занимался экономическими преступлениями, ожидая полной сепарации такого органа от предыдущего опыта.

Однако главой созданного в 2021 году Бюро экономической безопасности был назначен Вадим Мельник — экс-глава Государственной фискальной службы, которая, как подчеркнул Фиала, в прошлом давила на бизнес, что было причиной плохого бизнес-климата в Украине и низких инвестиций в ее экономику.

"Время покажет, но первый сигнал настораживает. Опускаются руки, когда бизнес привлекают к диалогу, ты высказываешь правительству свои пожелания, а оно их игнорирует", — посетовал бизнесмен.

Напомним, что аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley недавно ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,4% против прогнозировавшихся ранее 4,5%.

Отметим при этом, что в начале сентября Dragon Capital завершил покупку производителя минеральной воды "Трускавецкая", в мае купил интернет-издание "Украинская правда", а в апреле вместе с чешским банкиром Иваном Свитеком купил Юнекс Банк у Вадима Новинского. В прошлом году Dragon Capital купил логистический комплекс "Фалби" под Киевом.