Dragon Capital купила фармацевтический логистический комплекс под Киевом

Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса "Фалби" общей площадью 13,8 тысяч квадратных метров, который находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

Указано, что специализированный фармацевтический логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и находится возле села Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Объект был приобретен в рамках процедуры выполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов "СЕТАМ" в интересах Укрэксимбанка как кредитора", — говорится в сообщении.

Предполагается, что "Фалби" станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в портфеле логистической недвижимости Dragon Capital, который сейчас включает в себя 11 объектов общей площадью 335 тысяч квадратных метров.

"На сегодняшний день складские площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости. Это также вторая складская сделка нашей компании с государственными банками Украины после покупки специализированного холодильного комплекса "Арктика" у Ощадбанка в 2019 году", — отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Ранее стало известно, что сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций украинского Идея Банка (Львов) у польского Getin Holding S.A. разорвана.

Также сообщалось, что Dragon Capital покупает небоскреб 101 Tower в Киеве.