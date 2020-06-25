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Dragon Capital купила фармацевтический логистический комплекс под Киевом

Комплекс "Фалби" в Святопетровском станет одиннадцатым объектом в портфеле логистической недвижимости Dragon Capital

Логистический комплекс “Фалби”. Фото: yaro.com.ua Логистический комплекс “Фалби”. Фото: yaro.com.ua
Логистический комплекс “Фалби”. Фото: yaro.com.ua

Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса "Фалби" общей площадью 13,8 тысяч квадратных метров, который находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

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Указано, что специализированный фармацевтический логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и находится возле села Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Объект был приобретен в рамках процедуры выполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов "СЕТАМ" в интересах Укрэксимбанка как кредитора", — говорится в сообщении.

Предполагается, что "Фалби" станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в портфеле логистической недвижимости Dragon Capital, который сейчас включает в себя 11 объектов общей площадью 335 тысяч квадратных метров.

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"На сегодняшний день складские площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости. Это также вторая складская сделка нашей компании с государственными банками Украины после покупки специализированного холодильного комплекса "Арктика" у Ощадбанка в 2019 году", — отметил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Ранее стало известно, что сделка по покупке Dragon Capital с частным инвестором 100% акций украинского Идея Банка (Львов) у польского Getin Holding S.A. разорвана.

Также сообщалось, что Dragon Capital покупает небоскреб 101 Tower в Киеве.

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