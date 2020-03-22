Доллар по 35 грн, падение ВВП, инфляция и безработица — прогноз Dragon Capital на 2020 год

В 2020 году украинская экономика может сократиться на 4-9%, национальная валюта девальвирует до 30-35 гривен за доллар, а инфляция составит 5%. Об этом заявил основатель и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы уже где-то месяц назад, когда эта эпидемия начала расширяться в Италии, поняли, что надо существенно пересматривать все наши бизнес-планы. Здесь мы исходим из того, что происходит в мире… Думаю, что в лучшем случае повторится кризис, который был в мире в 2009 году. Это в лучшем случае, если карантин в основных странах, в том числе в Украине, Евросоюзе, Америке, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия. Если у нас пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1−2%. Это большее сокращение, чем было в 2009-м. В Украине в таком случае сокращение ВВП будет на 4%. Это значит, что курс будет 30 грн за доллар, инфляция — 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета", — заявил Фиала.

Он добавил, что этот прогноз базовый, но то, как развивается ситуация сейчас, свидетельствует, что он может оказаться оптимистическим.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"ВВП Украины может упасть в этом году и на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/$", — прогнозирует Фиала.

По его мнению, парламенту, правительству и Офису президента необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнить его условия для получения денег.

"Сотрудничество с МВФ очень важно для Украины, потому что сейчас нет других источников, чтобы профинансировать дефицит бюджета", — считает Фиала.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ускорения роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020 году и 3,8% в 2021 году. Инфляция в среднем составит 4,6% в 2020 году и 5,3% в 2021 году.

Как известно, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%.