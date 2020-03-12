Финансовый кризис и коронавирус: как отреагирует экономика Украины

Перед лицом коронавируса Украина слаба в плане возможности защиты людей, поскольку у государства нет таких ресурсов, как у развитых стран, но в плане экономики Украина более устойчива, по сравнению с другими странами.

Сами по себе "кризисные" явления, связанные с коронавирусом, можно разбить на составляющие и оценить их влияние на экономику Украины в отдельности. Я попытаюсь это сделать.

В целом, экономические проблемы можно разбить в следующей структуре:

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Потери от роста рисков, которые не включают фактические потери.

Фактические потери от снижения внешних операций страны, ввиду падения активности в мировой экономике.

Потери от введения карантина на территории Украины.

Цепная реакция в экономике в виде падения деловой, потребительской активности из-за трех других факторов.

Потери от роста рисков

Данный фактор многие могут назвать психологическим эффектом. В чем-то они будут правы, но этот психологический эффект является отражением ожиданий людей и их оценки будущих перспектив экономики и финансов. В мире этот фактор находит отражение в виде падения финансовых рынков, снижения деловой активности, покупке "защитных" активов, что мы сегодня и наблюдаем по всему миру.

Положение Украины в данном случае лучше, чем у других стран. Причина этого достаточно банальна, если можно так выразиться, — "пепел не горит". В других странах есть чему падать, там есть фондовые и валютные рынки с огромными оборотами, есть рынки деревативов, есть рынок облигаций (как государственных, так и частных). Есть огромный рынок кредитования и огромные долги. Все это до кризиса существовало в определенном "хорошем балансе". Кризис и паника нарушили этот баланс и привели к изменению потоков капитала. От этого там все и падает. В Украине более-менее живым можно назвать только рынок ОВГЗ, в остальных сегментах падать особо и нечему.

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Украинцы почти всегда хранят деньги в валюте, а отток капитала был и раньше, без коронавируса. Рынок кредитования много лет не работает, там тоже нечему и некуда падать. Если можно так выразиться, то финансовые потоки в Украине адаптированы к кризису уже давно и сбалансированы с ним. Негативная психология, в части перспектив экономики, у Украины была плохой и до коронавируса. В этом плане коронавирус мало что меняет.

Фактические потери

В этом вопросе Украина так же менее восприимчива в сравнении с другими странами. Самая рисковая отрасль, которая может понести наибольшие потери — это промышленность, в первую очередь металлургия. Экономический кризис в мире может привести к существенному падению спроса на металлургическую продукцию.

Существенные потери Украина и украинцы могут понести от введения карантина в других странах, которые приведут к падению доходов наших трудовых мигрантов. Ведь мигранты в чужой стране — это наименее социально защищенный слой, за счет которых другие страны могут решать свои проблемы. Но в этом вопросе есть нюанс, если кризис будет не долгим в пределах полугода, то его влияние для экономики Украины будет не сильным, поскольку при падении доходов семьи трудовых мигрантов все равно будут тратить деньги за счет сокращения своих резервов. Если же кризис затянется, то проблема будет более актуальной, ведь как я и говорил раньше, трудовые мигранты сегодня — это самая большая отрасль экономики Украины и самый большой источник валютных поступлений в страну, поскольку большую часть денежных поступлений государство просто не в состоянии учесть.

Что касается сельского хозяйства, то тут потери, вероятно, будут минимальными. Поскольку с кризисом и карантином или без них люди нуждаются в еде. Я считаю, что обвала цен на продовольственные товары как в 2008 году не будет. Мир сегодня другой. Тогда в 2008 году в дефиците был потребительский спрос и деньги из-за дефляционного сжатия. Цены на зерно упали в первую очередь из-за дефляционного сжатия и удорожания денег. В нынешних условиях Центральные Банки мира не допустят нехватки денег и готовы к включению печатных станков. Напротив, есть вероятность того, что мировой кризис перетечет в инфляционную фазу с обесцениванием денег, а в этом случае продовольствие будет дорожать.

К этому стоит добавить, что экономический кризис — это еще и возможности, так, есть факторы, которые могут положительно сказаться на экономике Украины. Первое — это цены на сырье, такие как нефть. Украина является нетто импортером топлива и нефти и газа, и падение цены на эти виды товаров — это плюс для Украины, он может частично нивелировать экспортные потери промышленности.

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Второе — то, что мировой кризис в текущих условиях предполагает введение карантина и остановку производства в разных странах мира, что предполагает разрушение производственных цепочек по миру. Украина в этом вопросе не так зависима, поскольку, к сожалению, экономика страны производит не так много продукции обрабатывающей промышленности. В прошлом страна проиграла конкуренцию в этом плане. Однако приостановка производств в других странах дает шанс для украинских производителей по завоеванию новых рынков. К примеру, остановка отгрузки мебели из Китая в Европу дает шанс нашим мебельщикам заменить китайскую мебель. Или же, к примеру, остановка трубных заводов в том же Китае, открывает дорогу нашим компаниям для замещения этой ниши.

Что касается сферы услуг, а точнее экспорта услуг, то тут тоже возможны потери из-за снижения внешнего спроса, но в сравнении с другими странами Украина выглядит лучше. IT сектор в Украине бурно растет, и кризис скорее не приведет к потерям в этой отрасли, а лишь притормозит рост. Что касается транспорта, то тут главным источником является газовая труба, а доходы от нее не упадут, потому что новый контракт с Газпромом предполагает формулу "качай или плати".

Карантин

Самое плохое, что может произойти в экономике Украины, это если коронавирус дойдет до нас и приобретет массовый масштаб, из-за чего страна вынуждена будет вводить карантин, с остановкой экономической деятельности. Эта мера может коснуться как отдельных населенных пунктов, областей, так и всей страны в целом, в зависимости от масштабов проблемы с вирусом.

В этом случае экономика, конечно, понесет огромные потери, но так же как другие страны. Ведь перед коронавирусом все равны и карантин потенциально может ударить по любой экономике с любым уровнем развития. Но и тут у Украины есть свои козыри.

Развитые страны имеют высокоинтенсивную экономику, чего не скажешь о нас. Если взять американца, то он тратит на свои базовые потребности, которые необходимы вне зависимости от карантина, менее половины своих доходов, а мы тратим больше половины. В условиях карантина, мы, образно говоря, сравняемся с американцем. Но американец как потребитель сократит большую часть своих расходов, а мы сократим меньшую часть. Соответственно в пропорциях наша потребительская активность сократится меньше, чем в развитых странах. Но это не от хорошей жизни.

Промышленность в Украине пострадает так же, как и в других странах, потому что если любое число помножить на ноль, то будет ноль, а простой производства — это умножение на ноль. В этом плане Украина не является более рисковой в сравнении с другими странами. Уровень проблемы у нас такой же, как и в Германии или Китае, или любой другой стране мира.

Однако у Украины очень велика доля сельского хозяйства, а эта отрасль экономики вряд ли сильно пострадает от введения карантина. Ведь полевые работы не предполагают массового скопления людей, и даже в условиях всеобщего карантина сельское хозяйство продолжит свою работу. Тут потерь не предполагается.

Цепная реакция в экономике

Коронавирус и карантины для мировой экономики опасны не только сами по себе, многие экономисты в мире больше опасаются того, что все это спровоцирует в мировой экономике цепную реакцию. Ведь еще в прошлом году многие ждали кризис и без коронавируса, поскольку мир сегодня утопает в долгах, величина которых уже зашкаливает.

Еще в ноябре 2019 года в МВФ заявляли, что Мировой долг достиг рекордного показателя в 188 трлн долларов, что составляет 230% от ВВП. Коронавирус может стать тем спусковым крючком, который вызовет обрушение мирового долга. Попытки спасти ситуацию с помощью включения печатных станков могут вызвать сильный рост инфляции, и в мировых финансах будет огромный "шторм", который может навредить экономике мира даже больше чем коронавирус. Сам вирус когда-то закончится, и карантины прекратятся, заводы и экономика восстановят свою работу. Но "шторм" в мировых финансах может не остановиться.

В этом случае, так же как и с первым фактором про риски, у Украины гораздо лучшее положение в сравнении с другими странами. Поскольку "пепел не горит". У нас кроме рынка ОВГЗ падать уже нечему. Никакого "банкопада" быть уже не может, поскольку все, что могло сгореть, уже сгорело в прошлые годы. Средний долг украинца перед банками составляет 5 тысяч гривен, что примерно равно половине средней зарплаты в месяц. У среднего американца средний долг перед банками равен почти годовой зарплате, и в пропорциях он больше, чем у украинца более чем в 10 раз. Кредитный мотор в Украине не может остановиться, потому что он и так стоит. Поэтому сильной цепной реакции, как в других странах, в Украине не будет. Кризис в мире просто не позволит нашему кредитному мотору завестись.

Украина пережила свой экономический кризис в прошлые годы и экономика уже упала. Мы уже давно в "кризисе" и гореть тут уже особо нечему. В результате экономического кризиса мир придет ближе к нашему состоянию, и это не сколько испортит наше текущее экономическое положение "на дне", сколько будет мешать восстановлению экономики.

Украина пережила период 2014-2016 годов с физической потерей части своей экономики, с войной и паникой, когда все рушилось. Хуже, чем тогда, не будет. Буквально до 2018 года в глазах капитала, оставался сильный страх перед угрозой продолжения войны, и экономическая активность из-за этого была крайне низкой. Но страна смогла достичь в этом "экономическом дне" макроэкономическую стабильность, и как только военные страхи в последние пару лет пошли на спад, деловая активность начала расти, а экономика начала восстанавливаться. У этого восстановления есть огромный ресурс, но мировой кризис является этому помехой. В этом контексте, Украина из-за мирового кризиса рискует потерей этого роста, но это альтернативные издержки и потери, тут нет речи про падение экономики.

Ситуация с вирусом вряд ли сможет превзойти по своей силе военные страхи, в данном случае речь идет о страхе для капиталов, с которыми страна жила несколько лет. А потому общая деловая активность вряд ли упадет ниже, чем было, например, в 2017 или 2018 году.

Что касается рынка государственного долга, то есть ОВГЗ, то в этом вопросе никакого дефолта не намечается. Страна смогла жить с военными рисками, которые взвинтили доходности по ОВГЗ до 20%. Мировой кризис по своей значимости для Украины вряд ли превзойдет прошлые проблемы, и доходности по ОВГЗ конечно вырастут, но скорее всего они будут меньше, чем в 2017-18 годах. С этим страна справится, как и в прошлые годы.

Так же и курс гривни. Коридор в 27-28 гривен за доллар включал в себя военные риски и очень низкую деловую активность. Если мировой кризис все же наступит, то гривня просто вернется на старый курс, но это не будет катастрофой. Если же все ограничится только страхами, то не исключено что и отметка 26 гривен за доллар сможет удержать позиции. Более того, нужно понимать, что сам доллар США не является константой. Велика вероятность того, что США в борьбе с кризисом включат свой печатный станок на полную мощность, от чего ценность самого доллара начнет снижаться.

В проблеме с коронавирусом, на мой взгляд, стране нужно больше бояться за жизни и здоровье людей, поскольку "низкая база" экономики очень сильно ограничивает ресурсы государства в борьбе с вирусом. А экономика Украины, образно говоря, привита от экономического кризиса своим прошлым кризисом. "Низкая база", в которой находится экономика, — это преимущество в сравнении с другими странами. Однако, конечно же, низкая база — это плохое преимущество, но, тем не менее, оно есть.