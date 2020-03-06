ВВП Украины в январе снизился на 0,5% — Кабмин

Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%.

Такую оценку на базе данных Госстата обнародовало Минэкономики, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В январе 2020 года уменьшение Сводного индекса производства (СИП) составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП — оценено на уровне 0,5%", — говорится в обзоре экономической деятельности за январь, обнародованном ведомством 6 марта.

Как уточнили в Минэкономики, в январе 2019 года ВВП вырос на 1,3% при увеличении СИП на 0,4%.

Также ведомство отметило спад производства в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте.

При этом среди факторов, которые повлияли на формирование такой тенденции, в Минэкономики отмечают снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплой зимы, низкую конъюнктуру на мировых рынках стали и низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

Сокращения строительства и внутренней торговли удалось избежать благодаря высокой инвестиционной активности в сфере строительства и росту покупательской способности населения, говорится в обзоре.

По прогнозам министерства, в 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов.

"Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире и возможное снижение темпов развития мировой экономики, несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в первом квартале года", — отмечается в документе.

Минэкономики напоминает, что в 2019 году рост ВВП Украины немного замедлился — до 3,2% с 3,4% в 2018 году, а рост СИП — до 1,6% с 3,6%.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в конце января сохранил прогноз ускорения роста ВВП в 2020-2021 годах соответственно до 3,5% и 4%.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что ожидают активный рост экономики Украины в 2020 году.