Экономика 10 минут назад

В Кабмине прогнозируют активный рост экономики Украины в 2020 году

В правительстве ожидают оживления экономического роста страны

В Кабмине прогнозируют активный рост экономики Украины в 2020 году В Кабмине прогнозируют активный рост экономики Украины в 2020 году
Тимофей Милованов. Фото: "Латифундист"

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что ожидают активный рост экономики Украины в 2020 году.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов, сообщает УНИАН.

"Национальный банк более оптимистичен, он говорит, что в первом квартале будет 3-3,5%... А на протяжении года будет 3,5-3,7%, мы думаем, что 3,7%. Мы думаем, что этот год будет лучше, чем 2019-й, и мы восстановимся", — заявил Милованов.

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Как известно, в конце 2019 года темп экономического роста Украины значительно замедлился: с 4,1-4,2% в середине года рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%.

Такое замедление в правительстве объясняют падением в металлургическом производстве и теплой зимой, ведь украинцы стали потреблять меньше газа и отопления, что повлияло на показатели роста энергетической отрасли.

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Согласно предварительным расчетам правительства, в 2019 году украинская экономика могла вырасти на 3,3%.

Напомним, что в 2018 году ВВП Украины вырос на 3,4%, в 2017 году — на 2,5%, а в 2016 году — на 2,4%.

Как сообщалось, рост ВВП на 40%, более 1 млн новых рабочих мест и привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций за 5 лет — такие цели определило министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины.

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