Dragon Capital покупает небоскреб 101 Tower в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение через компанию 101 Limited (обе — Никосия, Кипр) акций кипрской компании Сур Rose Holding Limited.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение АМКУ.

Согласно сообщению АМКУ, сделка должна обеспечить Dragon Capital превышение 50% голосов в высшем органе управления компании Сур Rose Holding Limited.

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Как отмечает издание "Укррудпром", по данным Единого госреестра, Сур Rose Holding Limited является владельцем ООО "Еврожитлогруп", которое, в свою очередь, арендует участок площадью 0,5 га по улице Льва Толстого, 57, в Киеве, на котором размещен бизнес-центр 101 Tower.

Конечными бенефициарами "Еврожитлогруп" числятся сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан Черновецкий (75%) и Игорь Никонов (25%).

ООО "Еврожитлогруп" создано в 2006 году. Занимается сдачей в аренду и эксплуатацией собственного и арендованного недвижимого имущества. Компания зарегистрирована по улице Рыбальская, 22, в Киеве. По данному адресу действует БЦ "Башта5".

"Еврожитлогруп" в 2018 году сократил чистый убыток в 2,8 раза — до 88,6 млн грн, при этом выручка возросла на 18% — до 265,994 млн грн. Текущие обязательства к концу года составили 959,8 млн грн, долгосрочные банковские кредиты — 1,666 млрд грн.

Напомним, ранее один из совладельцев "Укрбуд Девелопмент", ресторатор Дмитрий Федотенков, заявлял, что новым инвестором "Укрбуда", по задумке Офиса президента Зеленского, должен был выступить Степан Черновецкий.