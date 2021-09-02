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АПК 30 минут назад

Dragon Capital завершил покупку производителя минеральной воды "Трускавецкая"

У Томаша Фиалы обещают расширить и модернизировать производственные мощности предприятия

Фото: скриншот рекламы "Трускавецкой" Фото: скриншот рекламы "Трускавецкой"
Фото: скриншот рекламы "Трускавецкой"

Группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Аква-Эко", осуществляющей добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под торговой маркой "Трускавецкая", у международной группы компаний IDS Borjomi International. Об этом говорится в сообщении Dragon Capital.

"Приобретение производителя минеральных вод является лишь первым шагом нашей инвестиционной стратегии. В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия", — отметил управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов.

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По его словам, также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна будет существенно укрепить позиции "Трускавецкой" на рынке минеральных вод Украины.

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"Глобальный тренд изменения настроений потребителей в сторону здорового образа жизни в тандеме с многократно меньшим потреблением минеральной воды на душу населения в Украине по сравнению с другими странами Восточной Европы дает основания утверждать о большом потенциале развития сектора минеральных вод Украины", — прокомментировал сделку гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

"Трускавецкая" — природная минеральная столовая вода карпатского происхождения, относится к категории вод сложного катионного состава. Имеет мягкий вкус и низкую природную минерализацию — до 0,9 г/л, что позволяет употреблять ее без ограничений

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Добывается она из скважин ландшафтного заповедника курорта Трускавец (Львовская область), открытого еще в 1827 году. Это одна из самых узнаваемых и популярных минеральных вод Украины.

Напомним, что в августе сделку по покупке Dragon Capital "Трускавецкой" одобрил Антимонопольный комитет.

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