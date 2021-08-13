Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital купить ТМ "Трускавецкая"

Антимонопольный комитет Украины 12 августа предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под торговой маркой "Трускавецкая".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Указано, что продавцом в рамках запланированной концентрации является IDS — украинская группа компаний, часть международной группы, один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.

По данным АМКУ, Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса. Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках.

В Комитете также учли, что заявленная концентрация способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник.

"Учитывая это, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Поэтому было предоставлено соответствующее разрешение", — пояснили в Антимонопольном комитете свою позицию.

В то же время в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ "Моршинская", "Миргородская", "BORJOMI", "AQUA LIFE" и "HEMP WATER".

Ранее сообщалось, что редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Напомним, что в январе Dragon Capital закрыла сделку по покупке компании Treeum, являющейся ведущим финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляющей деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц.

В мае 2021 года было объявлено, что Dragon Capital сделает первую инвестицию в эндаумент-фонд КШЭ в размере 30 млн грн.

В апреле же группа Dragon Capital совместно с чешским банкиром Иваном Свитеком завершили покупку Юнекс Банка у "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.