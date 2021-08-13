Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital купить ТМ "Трускавецкая"

Антимонопольный комитет Украины 12 августа предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под торговой маркой "Трускавецкая".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Указано, что продавцом в рамках запланированной концентрации является IDS — украинская группа компаний, часть международной группы, один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.
По данным АМКУ, Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса. Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных (несмежных) товарных рынках.
В Комитете также учли, что заявленная концентрация способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник.
"Учитывая это, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Поэтому было предоставлено соответствующее разрешение", — пояснили в Антимонопольном комитете свою позицию.
В то же время в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ "Моршинская", "Миргородская", "BORJOMI", "AQUA LIFE" и "HEMP WATER".
Ранее сообщалось, что редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.
Напомним, что в январе Dragon Capital закрыла сделку по покупке компании Treeum, являющейся ведущим финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляющей деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц.
В мае 2021 года было объявлено, что Dragon Capital сделает первую инвестицию в эндаумент-фонд КШЭ в размере 30 млн грн.
В апреле же группа Dragon Capital совместно с чешским банкиром Иваном Свитеком завершили покупку Юнекс Банка у "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.