Dragon Capital сконцентрировал мажоритарную долю Ассоциации ритейлеров Украины

Компания Dragon Capital стала единственным мажоритарным владельцем Ассоциации ритейлеров Украины (АРУ, RAU).

Как говорится в пресс-релизе компании, соучредители Ассоциации Александр Фиалка и Олег Кручинин вышли из числа собственников RAU и продолжат заниматься развитием своих проектов.

Еще один соучредитель компании — Андрей Жук — остался среди собственников и продолжает занимать должность председателя правления Dragon Capital.

Ассоциация ритейлеров Украины была создана в апреле 2013 года. Соучредителями стали Александр Фиалка, Олег Кручинин и Андрей Жук.

Через два с половиной года работы, в декабре 2015 года, мажоритарную долю в Ассоциации приобрела крупнейшая инвестиционная компания Украины Dragon Capital.

Напомним, 12 августа текущего года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованное приобретение контроля ряда компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под торговой маркой "Трускавецкая".

Ранее сообщалось, что редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital.

Напомним, что в январе Dragon Capital закрыла сделку по покупке компании Treeum, являющейся ведущим финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляющей деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц.

В мае 2021 года было объявлено, что Dragon Capital сделает первую инвестицию в эндаумент-фонд КШЭ в размере 30 млн грн.

В апреле же группа Dragon Capital совместно с чешским банкиром Иваном Свитеком завершили покупку Юнекс Банка у "Смарт-холдинга" Вадима Новинского.

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