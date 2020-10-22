НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 6%

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Как сообщает пресс-служба регулятора, сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции.

По информации НБУ, в сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 процентный пункт.

В частности, из-за увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривни, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

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"Такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения продолжили ухудшаться. В то же время, индекс потребительских настроений улучшился", — говорится в сообщении.

Учитывая слабую динамику потребительских цен в III квартале Нацбанк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения — до 4,1%.

"Ускорение роста цен в конце этого года будет определяться, прежде всего, дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также удорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также будет иметь заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", — отмечают в НБУ.

По мнению аналитиков Нацбанка, в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу.

Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время, НБУ применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон.

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Основным предположением, которое правление Нацбанка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Сотрудничество с Фондом является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета. Другой важный пункт — получение связанного с программой МВФ финансирования от международных партнеров. Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Зато значительные отсрочки или приостановление исполнения обязательств перед МВФ могут не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания — подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, 12 июня руководство НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6%

3 сентября 2020 года правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. До этого подобное решение было принято 23 июля.