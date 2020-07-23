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Банки 50 минут назад

НБУ оставил учетную ставку без изменений

В Нацбанке решили оставить учетную ставку на уровне 6%

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с одной стороны это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой — оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однозначного уровня.

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В НБУ отмечают, что в настоящее время инфляция продолжает постепенно ускоряться, хотя и находится ниже целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт. В июне она увеличилась до 2,4% и, по оценкам Нацбанка, продолжила ускоряться и в июле.

Главным фактором повышения инфляции стало подорожание отдельных сырых продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий. Также ухудшились и инфляционные ожидания бизнеса и населения. В то же время, инфляцию тормозили слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.

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По прогнозам НБУ, во втором полугодии 2020 года инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения.

Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также худший, чем прежде, урожай фруктов. В течение 2021-2022 года инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона.

В то же время, аналитики Нацбанка прогнозируют, что украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

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